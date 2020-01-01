Doran (DRN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Doran (DRN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Doran (DRN) teave SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn. Ametlik veebisait: https://umcrypto.io/#/ Valge raamat: https://um-shanhai.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://scanuton.umcrypto.io/address/0xda34bDc898267493e4E8659df435E097c11f4Cb4 Ostke DRN kohe!

Doran (DRN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Doran (DRN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.2309 $ 0.2309 $ 0.2309 Lisateave Doran (DRN) hinna kohta

Doran (DRN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Doran (DRN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DRN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DRN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DRN tokeni tokenoomikat, avastage DRN tokeni reaalajas hinda!

Doran (DRN) hinna ajalugu DRN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DRN hinna ajalugu kohe!

