Doran logo

Doran hind(DRN)

1 DRN/USD reaalajas hind:

$0.2351
$0.2351$0.2351
-0.38%1D
USD
Doran (DRN) reaalajas hinnagraafik
Doran (DRN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2334
$ 0.2334$ 0.2334
24 h madal
$ 0.2379
$ 0.2379$ 0.2379
24 h kõrge

$ 0.2334
$ 0.2334$ 0.2334

$ 0.2379
$ 0.2379$ 0.2379

+0.08%

-0.38%

-5.62%

-5.62%

Doran (DRN) reaalajas hind on $ 0.2352. Viimase 24 tunni jooksul DRN kaubeldud madalaim $ 0.2334 ja kõrgeim $ 0.2379 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on DRN muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel -5.62% viimase 7 päeva jooksul.

Doran (DRN) – turuteave

$ 105.61K
$ 105.61K$ 105.61K

$ 11.76M
$ 11.76M$ 11.76M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

UTON

Doran praegune turukapitalisatsioon on $ 105.61K 24 tunnise kauplemismahuga. DRN ringlev varu on --, mille koguvaru on 50000000.

Doran (DRN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Doran tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000897-0.38%
30 päeva$ +0.0064+2.79%
60 päeva$ -0.0183-7.22%
90 päeva$ -0.0825-25.97%
Doran Hinnamuutus täna

Täna registreeris DRN muutuse $ -0.000897 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Doran 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0064 (+2.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Doran 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DRN $ -0.0183 (-7.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Doran 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0825 (-25.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Doran (DRN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Doran hinnaajaloo lehte.

Mis on Doran (DRN)

SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn.

Doran on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Doran investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DRN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Doran kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Doran ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Doran hinna ennustus (USD)

Kui palju on Doran (DRN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Doran (DRN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Doran nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Doran hinna ennustust kohe!

Doran (DRN) tokenoomika

Doran (DRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Doran (DRN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Doran osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Doran osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Doran ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Doran võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Doran ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Doran kohta

Kui palju on Doran (DRN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DRN hind USD on 0.2352 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DRN/USD hind?
Praegune hind DRN/USD on $ 0.2352. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Doran turukapitalisatsioon?
DRN turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DRN ringlev varu?
DRN ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRN (ATH) hind?
DRN saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade DRN madalaim (ATL) hind?
DRN nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on DRN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DRN kauplemismaht on $ 105.61K USD.
Kas DRN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DRN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

