Doran (DRN) reaalajas hind on $ 0.2352. Viimase 24 tunni jooksul DRN kaubeldud madalaim $ 0.2334 ja kõrgeim $ 0.2379 näitab aktiivset turu volatiivsust. DRNkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on DRN muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel -5.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Doran (DRN) – turuteave
--
----
$ 105.61K
$ 105.61K$ 105.61K
$ 11.76M
$ 11.76M$ 11.76M
--
----
50,000,000
50,000,000 50,000,000
UTON
Doran praegune turukapitalisatsioon on --$ 105.61K 24 tunnise kauplemismahuga. DRN ringlev varu on --, mille koguvaru on 50000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Doran (DRN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Doran tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000897
-0.38%
30 päeva
$ +0.0064
+2.79%
60 päeva
$ -0.0183
-7.22%
90 päeva
$ -0.0825
-25.97%
Doran Hinnamuutus täna
Täna registreeris DRN muutuse $ -0.000897 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Doran 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0064 (+2.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Doran 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DRN $ -0.0183 (-7.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Doran 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0825 (-25.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Doran (DRN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn.
Doran on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Doran investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DRN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Doran kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Doran ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Doran hinna ennustus (USD)
Kui palju on Doran (DRN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Doran (DRN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Doran nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Doran (DRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Doran (DRN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Doran osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Doran osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
