Doodles logo

Doodles hind(DOOD)

1 DOOD/USD reaalajas hind:

$0.00355
$0.00355$0.00355
-0.53%1D
USD
Doodles (DOOD) reaalajas hinnagraafik
Doodles (DOOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003502
$ 0.003502$ 0.003502
24 h madal
$ 0.003584
$ 0.003584$ 0.003584
24 h kõrge

$ 0.003502
$ 0.003502$ 0.003502

$ 0.003584
$ 0.003584$ 0.003584

$ 0.013144909561478364
$ 0.013144909561478364$ 0.013144909561478364

$ 0.002041684337541586
$ 0.002041684337541586$ 0.002041684337541586

-0.87%

-0.53%

-15.16%

-15.16%

Doodles (DOOD) reaalajas hind on $ 0.003549. Viimase 24 tunni jooksul DOOD kaubeldud madalaim $ 0.003502 ja kõrgeim $ 0.003584 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.013144909561478364 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002041684337541586.

Lüliajalise tootluse osas on DOOD muutunud -0.87% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel -15.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Doodles (DOOD) – turuteave

No.787

$ 27.68M
$ 27.68M$ 27.68M

$ 62.74K
$ 62.74K$ 62.74K

$ 35.49M
$ 35.49M$ 35.49M

7.80B
7.80B 7.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

78.00%

SOL

Doodles praegune turukapitalisatsioon on $ 27.68M $ 62.74K 24 tunnise kauplemismahuga. DOOD ringlev varu on 7.80B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.49M.

Doodles (DOOD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Doodles tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001892-0.53%
30 päeva$ +0.00006+1.71%
60 päeva$ +0.00072+25.45%
90 päeva$ -0.000671-15.91%
Doodles Hinnamuutus täna

Täna registreeris DOOD muutuse $ -0.00001892 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Doodles 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00006 (+1.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Doodles 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOOD $ +0.00072 (+25.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Doodles 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000671 (-15.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Doodles (DOOD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Doodles hinnaajaloo lehte.

Mis on Doodles (DOOD)

Introducing $DOOD, the official token of Doodles. The creative revolution is here.

Doodles on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Doodles investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DOOD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Doodles kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Doodles ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Doodles hinna ennustus (USD)

Kui palju on Doodles (DOOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Doodles (DOOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Doodles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Doodles hinna ennustust kohe!

Doodles (DOOD) tokenoomika

Doodles (DOOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Doodles (DOOD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Doodles osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Doodles osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Doodles ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Doodles võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Doodles ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Doodles kohta

Kui palju on Doodles (DOOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOOD hind USD on 0.003549 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOOD/USD hind?
Praegune hind DOOD/USD on $ 0.003549. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Doodles turukapitalisatsioon?
DOOD turukapitalisatsioon on $ 27.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOOD ringlev varu?
DOOD ringlev varu on 7.80B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOOD (ATH) hind?
DOOD saavutab ATH hinna summas 0.013144909561478364 USD.
Mis oli kõigi aegade DOOD madalaim (ATL) hind?
DOOD nägi ATL hinda summas 0.002041684337541586 USD.
Milline on DOOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOOD kauplemismaht on $ 62.74K USD.
Kas DOOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOOD hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DOOD/USD kalkulaator

Summa

DOOD
DOOD
USD
USD

1 DOOD = 0.003549 USD

Kauplemine: DOOD

DOODUSDC
$0.003552
$0.003552$0.003552
-0.50%
DOODUSDT
$0.00355
$0.00355$0.00355
-0.53%

