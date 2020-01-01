Doodles (DOOD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Doodles (DOOD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Doodles (DOOD) teave Introducing $DOOD, the official token of Doodles. The creative revolution is here. Ametlik veebisait: https://www.doodles.app/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/DvjbEsdca43oQcw2h3HW1CT7N3x5vRcr3QrvTUHnXvgV Ostke DOOD kohe!

Doodles (DOOD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Doodles (DOOD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.22M $ 24.22M $ 24.22M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.05M $ 31.05M $ 31.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002041684337541586 $ 0.002041684337541586 $ 0.002041684337541586 Praegune hind: $ 0.003105 $ 0.003105 $ 0.003105 Lisateave Doodles (DOOD) hinna kohta

Doodles (DOOD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Doodles (DOOD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOOD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOOD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOOD tokeni tokenoomikat, avastage DOOD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOOD Kas olete huvitatud Doodles (DOOD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOOD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOOD MEXC-ist osta!

Doodles (DOOD) hinna ajalugu DOOD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOOD hinna ajalugu kohe!

DOOD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOOD võiks suunduda? Meie DOOD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOOD tokeni hinna ennustust kohe!

