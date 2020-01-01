DOGINME (DOGINME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOGINME (DOGINME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOGINME (DOGINME) teave Doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them. Ametlik veebisait: https://dogin.meme Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b Ostke DOGINME kohe!

DOGINME (DOGINME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOGINME (DOGINME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.65M $ 34.65M $ 34.65M Koguvaru: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B Ringlev varu: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.36M $ 35.36M $ 35.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00172 $ 0.00172 $ 0.00172 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 Praegune hind: $ 0.0005124 $ 0.0005124 $ 0.0005124 Lisateave DOGINME (DOGINME) hinna kohta

DOGINME (DOGINME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOGINME (DOGINME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGINME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGINME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGINME tokeni tokenoomikat, avastage DOGINME tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOGINME Kas olete huvitatud DOGINME (DOGINME) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOGINME ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOGINME MEXC-ist osta!

DOGINME (DOGINME) hinna ajalugu DOGINME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOGINME hinna ajalugu kohe!

DOGINME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGINME võiks suunduda? Meie DOGINME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGINME tokeni hinna ennustust kohe!

