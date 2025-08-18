DOGINME (DOGINME) reaalajas hind on $ 0.0005747. Viimase 24 tunni jooksul DOGINME kaubeldud madalaim $ 0.0005262 ja kõrgeim $ 0.000575 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGINMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001744172955343192 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000069015862497908.
Lüliajalise tootluse osas on DOGINME muutunud +1.32% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -0.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DOGINME (DOGINME) – turuteave
No.698
$ 38.86M
$ 38.86M$ 38.86M
$ 67.30K
$ 67.30K$ 67.30K
$ 39.65M
$ 39.65M$ 39.65M
67.62B
67.62B 67.62B
69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000
67,619,308,440.81497
67,619,308,440.81497 67,619,308,440.81497
97.99%
BASE
DOGINME praegune turukapitalisatsioon on $ 38.86M$ 67.30K 24 tunnise kauplemismahuga. DOGINME ringlev varu on 67.62B, mille koguvaru on 67619308440.81497. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.65M.
DOGINME (DOGINME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DOGINME tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000057
-0.01%
30 päeva
$ -0.0000732
-11.30%
60 päeva
$ +0.0000845
+17.23%
90 päeva
$ -0.0002904
-33.57%
DOGINME Hinnamuutus täna
Täna registreeris DOGINME muutuse $ -0.000000057 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DOGINME 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000732 (-11.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DOGINME 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOGINME $ +0.0000845 (+17.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DOGINME 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002904 (-33.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DOGINME (DOGINME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them.
DOGINME on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DOGINME investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DOGINME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DOGINME kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DOGINME ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DOGINME hinna ennustus (USD)
Kui palju on DOGINME (DOGINME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOGINME (DOGINME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOGINME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DOGINME (DOGINME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGINME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DOGINME (DOGINME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DOGINME osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DOGINME osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.