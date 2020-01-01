DODO (DODO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DODO (DODO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DODO (DODO) teave DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets. Ametlik veebisait: https://dodoex.io/ Valge raamat: https://docs.dodoex.io/en/home/what-is-dodo Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd Ostke DODO kohe!

DODO (DODO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DODO (DODO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.05M $ 32.05M $ 32.05M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 725.70M $ 725.70M $ 725.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.17M $ 44.17M $ 44.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 8.53 $ 8.53 $ 8.53 Kõigi aegade madalaim: $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 Praegune hind: $ 0.04417 $ 0.04417 $ 0.04417 Lisateave DODO (DODO) hinna kohta

DODO (DODO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DODO (DODO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DODO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DODO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DODO tokeni tokenoomikat, avastage DODO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DODO Kas olete huvitatud DODO (DODO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DODO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DODO MEXC-ist osta!

DODO (DODO) hinna ajalugu DODO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DODO hinna ajalugu kohe!

DODO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DODO võiks suunduda? Meie DODO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DODO tokeni hinna ennustust kohe!

