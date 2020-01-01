DeLorean (DMC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeLorean (DMC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeLorean (DMC) teave DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand. Ametlik veebisait: https://deloreanlabs.com Valge raamat: https://ws.onehub.com/secure_share/yo8s5rm2 Plokiahela Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x4c981f3ff786cdb9e514da897ab8a953647dae2ace9679e8358eec1e3e8871ac::dmc::DMC/txs Ostke DMC kohe!

DeLorean (DMC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeLorean (DMC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.95M $ 12.95M $ 12.95M Koguvaru: $ 12.80B $ 12.80B $ 12.80B Ringlev varu: $ 3.03B $ 3.03B $ 3.03B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 54.76M $ 54.76M $ 54.76M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02485 $ 0.02485 $ 0.02485 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 Praegune hind: $ 0.004278 $ 0.004278 $ 0.004278 Lisateave DeLorean (DMC) hinna kohta

DeLorean (DMC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeLorean (DMC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DMC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DMC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DMC tokeni tokenoomikat, avastage DMC tokeni reaalajas hinda!

