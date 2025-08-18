DeLorean (DMC) reaalajas hind on $ 0.004313. Viimase 24 tunni jooksul DMC kaubeldud madalaim $ 0.003917 ja kõrgeim $ 0.0046 näitab aktiivset turu volatiivsust. DMCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.011717061970039477 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002973802799365675.
Lüliajalise tootluse osas on DMC muutunud +1.53% viimase tunni jooksul, -1.99% 24 tunni vältel -18.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DeLorean (DMC) – turuteave
No.1083
$ 13.06M
$ 13.06M$ 13.06M
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
$ 55.21M
$ 55.21M$ 55.21M
3.03B
3.03B 3.03B
12,800,000,000
12,800,000,000 12,800,000,000
12,800,000,000
12,800,000,000 12,800,000,000
23.65%
SUI
DeLorean praegune turukapitalisatsioon on $ 13.06M$ 1.62M 24 tunnise kauplemismahuga. DMC ringlev varu on 3.03B, mille koguvaru on 12800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.21M.
DeLorean (DMC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DeLorean tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00008765
-1.99%
30 päeva
$ -0.000809
-15.80%
60 päeva
$ +0.000413
+10.58%
90 päeva
$ +0.000413
+10.58%
DeLorean Hinnamuutus täna
Täna registreeris DMC muutuse $ -0.00008765 (-1.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DeLorean 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000809 (-15.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DeLorean 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DMC $ +0.000413 (+10.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DeLorean 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000413 (+10.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DeLorean (DMC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.
DeLorean on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeLorean investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DMC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DeLorean kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeLorean ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DeLorean hinna ennustus (USD)
Kui palju on DeLorean (DMC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeLorean (DMC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeLorean nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DeLorean (DMC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DMC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DeLorean (DMC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DeLorean osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeLorean osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.