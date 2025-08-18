Mis on DeLorean (DMC)

DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.

DeLorean on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeLorean investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



DeLorean hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeLorean (DMC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeLorean (DMC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeLorean nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DeLorean (DMC) tokenoomika

DeLorean (DMC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DMC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DeLorean (DMC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DeLorean osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeLorean osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DMC kohalike valuutade suhtes

DeLorean ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DeLorean võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Värsked uudised

