Rohkem infot DMC

DMC Hinnainfo

DMC Valge raamat

DMC Ametlik veebisait

DMC Tokenoomika

DMC Hinnaprognoos

DMC Ajalugu

DMC – ostujuhend

DMC-usaldusraha valuutakonverter

DMC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DeLorean logo

DeLorean hind(DMC)

1 DMC/USD reaalajas hind:

$0.004317
$0.004317$0.004317
-1.99%1D
USD
DeLorean (DMC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:19:13 (UTC+8)

DeLorean (DMC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003917
$ 0.003917$ 0.003917
24 h madal
$ 0.0046
$ 0.0046$ 0.0046
24 h kõrge

$ 0.003917
$ 0.003917$ 0.003917

$ 0.0046
$ 0.0046$ 0.0046

$ 0.011717061970039477
$ 0.011717061970039477$ 0.011717061970039477

$ 0.002973802799365675
$ 0.002973802799365675$ 0.002973802799365675

+1.53%

-1.99%

-18.13%

-18.13%

DeLorean (DMC) reaalajas hind on $ 0.004313. Viimase 24 tunni jooksul DMC kaubeldud madalaim $ 0.003917 ja kõrgeim $ 0.0046 näitab aktiivset turu volatiivsust. DMCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.011717061970039477 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002973802799365675.

Lüliajalise tootluse osas on DMC muutunud +1.53% viimase tunni jooksul, -1.99% 24 tunni vältel -18.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DeLorean (DMC) – turuteave

No.1083

$ 13.06M
$ 13.06M$ 13.06M

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 55.21M
$ 55.21M$ 55.21M

3.03B
3.03B 3.03B

12,800,000,000
12,800,000,000 12,800,000,000

12,800,000,000
12,800,000,000 12,800,000,000

23.65%

SUI

DeLorean praegune turukapitalisatsioon on $ 13.06M $ 1.62M 24 tunnise kauplemismahuga. DMC ringlev varu on 3.03B, mille koguvaru on 12800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.21M.

DeLorean (DMC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DeLorean tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00008765-1.99%
30 päeva$ -0.000809-15.80%
60 päeva$ +0.000413+10.58%
90 päeva$ +0.000413+10.58%
DeLorean Hinnamuutus täna

Täna registreeris DMC muutuse $ -0.00008765 (-1.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DeLorean 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000809 (-15.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DeLorean 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DMC $ +0.000413 (+10.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DeLorean 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000413 (+10.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DeLorean (DMC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DeLorean hinnaajaloo lehte.

Mis on DeLorean (DMC)

DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.

DeLorean on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeLorean investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DMC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DeLorean kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeLorean ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DeLorean hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeLorean (DMC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeLorean (DMC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeLorean nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeLorean hinna ennustust kohe!

DeLorean (DMC) tokenoomika

DeLorean (DMC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DMC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DeLorean (DMC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DeLorean osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeLorean osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DMC kohalike valuutade suhtes

1 DeLorean(DMC)/VND
113.496595
1 DeLorean(DMC)/AUD
A$0.00655576
1 DeLorean(DMC)/GBP
0.00314849
1 DeLorean(DMC)/EUR
0.00366605
1 DeLorean(DMC)/USD
$0.004313
1 DeLorean(DMC)/MYR
RM0.01815773
1 DeLorean(DMC)/TRY
0.17592727
1 DeLorean(DMC)/JPY
¥0.634011
1 DeLorean(DMC)/ARS
ARS$5.59400413
1 DeLorean(DMC)/RUB
0.34378923
1 DeLorean(DMC)/INR
0.37743063
1 DeLorean(DMC)/IDR
Rp69.56450639
1 DeLorean(DMC)/KRW
5.99023944
1 DeLorean(DMC)/PHP
0.24390015
1 DeLorean(DMC)/EGP
￡E.0.20814538
1 DeLorean(DMC)/BRL
R$0.0232902
1 DeLorean(DMC)/CAD
C$0.00595194
1 DeLorean(DMC)/BDT
0.52377072
1 DeLorean(DMC)/NGN
6.61502062
1 DeLorean(DMC)/UAH
0.17773873
1 DeLorean(DMC)/VES
Bs0.582255
1 DeLorean(DMC)/CLP
$4.157732
1 DeLorean(DMC)/PKR
Rs1.22178664
1 DeLorean(DMC)/KZT
2.33510133
1 DeLorean(DMC)/THB
฿0.1393099
1 DeLorean(DMC)/TWD
NT$0.12951939
1 DeLorean(DMC)/AED
د.إ0.01582871
1 DeLorean(DMC)/CHF
Fr0.0034504
1 DeLorean(DMC)/HKD
HK$0.03372766
1 DeLorean(DMC)/AMD
֏1.64868738
1 DeLorean(DMC)/MAD
.د.م0.03877387
1 DeLorean(DMC)/MXN
$0.08138631
1 DeLorean(DMC)/PLN
0.01569932
1 DeLorean(DMC)/RON
лв0.01863216
1 DeLorean(DMC)/SEK
kr0.04118915
1 DeLorean(DMC)/BGN
лв0.00720271
1 DeLorean(DMC)/HUF
Ft1.4560688
1 DeLorean(DMC)/CZK
0.0901417
1 DeLorean(DMC)/KWD
د.ك0.001315465
1 DeLorean(DMC)/ILS
0.01453481
1 DeLorean(DMC)/NOK
kr0.04394947
1 DeLorean(DMC)/NZD
$0.00724584

DeLorean ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DeLorean võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DeLorean ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeLorean kohta

Kui palju on DeLorean (DMC) tänapäeval väärt?
Reaalajas DMC hind USD on 0.004313 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DMC/USD hind?
Praegune hind DMC/USD on $ 0.004313. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DeLorean turukapitalisatsioon?
DMC turukapitalisatsioon on $ 13.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DMC ringlev varu?
DMC ringlev varu on 3.03B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DMC (ATH) hind?
DMC saavutab ATH hinna summas 0.011717061970039477 USD.
Mis oli kõigi aegade DMC madalaim (ATL) hind?
DMC nägi ATL hinda summas 0.002973802799365675 USD.
Milline on DMC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DMC kauplemismaht on $ 1.62M USD.
Kas DMC sel aastal kõrgemale ka suundub?
DMC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DMC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:19:13 (UTC+8)

DeLorean (DMC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DMC/USD kalkulaator

Summa

DMC
DMC
USD
USD

1 DMC = 0.004313 USD

Kauplemine: DMC

DMCUSDT
$0.004317
$0.004317$0.004317
-2.01%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu