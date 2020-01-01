Diamante (DIAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Diamante (DIAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Diamante (DIAM) teave DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions. Ametlik veebisait: https://www.diamante.io/ Valge raamat: https://diamante.gitbook.io/diamante-docs Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x1fa0f5ed24a1a2b43741e88f8fec19633e67082b Ostke DIAM kohe!

Diamante (DIAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Diamante (DIAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 86.68M $ 86.68M $ 86.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.052 $ 0.052 $ 0.052 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006728615285372358 $ 0.006728615285372358 $ 0.006728615285372358 Praegune hind: $ 0.008668 $ 0.008668 $ 0.008668 Lisateave Diamante (DIAM) hinna kohta

Diamante (DIAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Diamante (DIAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DIAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DIAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DIAM tokeni tokenoomikat, avastage DIAM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DIAM Kas olete huvitatud Diamante (DIAM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DIAM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DIAM MEXC-ist osta!

Diamante (DIAM) hinna ajalugu DIAM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DIAM hinna ajalugu kohe!

DIAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DIAM võiks suunduda? Meie DIAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DIAM tokeni hinna ennustust kohe!

