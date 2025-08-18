Rohkem infot DIAM

Diamante logo

Diamante hind(DIAM)

1 DIAM/USD reaalajas hind:

Diamante (DIAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:25:29 (UTC+8)

Diamante (DIAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.18%

+0.17%

-0.66%

-0.66%

Diamante (DIAM) reaalajas hind on $ 0.00897. Viimase 24 tunni jooksul DIAM kaubeldud madalaim $ 0.008769 ja kõrgeim $ 0.009368 näitab aktiivset turu volatiivsust. DIAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02523080578686344 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006728615285372358.

Lüliajalise tootluse osas on DIAM muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, +0.17% 24 tunni vältel -0.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Diamante (DIAM) – turuteave

No.1050

BSC

Diamante praegune turukapitalisatsioon on $ 12.88M $ 68.08K 24 tunnise kauplemismahuga. DIAM ringlev varu on 1.44B, mille koguvaru on 10000000000.

Diamante (DIAM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Diamante tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001522+0.17%
30 päeva$ -0.002422-21.27%
60 päeva$ -0.003858-30.08%
90 päeva$ -0.004139-31.58%
Diamante Hinnamuutus täna

Täna registreeris DIAM muutuse $ +0.00001522 (+0.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Diamante 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002422 (-21.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Diamante 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DIAM $ -0.003858 (-30.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Diamante 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004139 (-31.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Diamante (DIAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Diamante hinnaajaloo lehte.

Mis on Diamante (DIAM)

DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions.

Diamante on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Diamante investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DIAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Diamante kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Diamante ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Diamante hinna ennustus (USD)

Kui palju on Diamante (DIAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Diamante (DIAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Diamante nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Diamante hinna ennustust kohe!

Diamante (DIAM) tokenoomika

Diamante (DIAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DIAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Diamante (DIAM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Diamante osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Diamante osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DIAM kohalike valuutade suhtes

1 Diamante(DIAM)/VND
236.04555
1 Diamante(DIAM)/AUD
A$0.0136344
1 Diamante(DIAM)/GBP
0.0065481
1 Diamante(DIAM)/EUR
0.0076245
1 Diamante(DIAM)/USD
$0.00897
1 Diamante(DIAM)/MYR
RM0.0377637
1 Diamante(DIAM)/TRY
0.3658863
1 Diamante(DIAM)/JPY
¥1.31859
1 Diamante(DIAM)/ARS
ARS$11.6341797
1 Diamante(DIAM)/RUB
0.7149987
1 Diamante(DIAM)/INR
0.7849647
1 Diamante(DIAM)/IDR
Rp144.6773991
1 Diamante(DIAM)/KRW
12.4582536
1 Diamante(DIAM)/PHP
0.5072535
1 Diamante(DIAM)/EGP
￡E.0.4328922
1 Diamante(DIAM)/BRL
R$0.048438
1 Diamante(DIAM)/CAD
C$0.0123786
1 Diamante(DIAM)/BDT
1.0893168
1 Diamante(DIAM)/NGN
13.7576478
1 Diamante(DIAM)/UAH
0.3696537
1 Diamante(DIAM)/VES
Bs1.21095
1 Diamante(DIAM)/CLP
$8.64708
1 Diamante(DIAM)/PKR
Rs2.5410216
1 Diamante(DIAM)/KZT
4.8564477
1 Diamante(DIAM)/THB
฿0.2905383
1 Diamante(DIAM)/TWD
NT$0.2693691
1 Diamante(DIAM)/AED
د.إ0.0329199
1 Diamante(DIAM)/CHF
Fr0.007176
1 Diamante(DIAM)/HKD
HK$0.0701454
1 Diamante(DIAM)/AMD
֏3.4288722
1 Diamante(DIAM)/MAD
.د.م0.0806403
1 Diamante(DIAM)/MXN
$0.1692639
1 Diamante(DIAM)/PLN
0.0326508
1 Diamante(DIAM)/RON
лв0.0387504
1 Diamante(DIAM)/SEK
kr0.0856635
1 Diamante(DIAM)/BGN
лв0.0149799
1 Diamante(DIAM)/HUF
Ft3.028272
1 Diamante(DIAM)/CZK
0.187473
1 Diamante(DIAM)/KWD
د.ك0.00273585
1 Diamante(DIAM)/ILS
0.0302289
1 Diamante(DIAM)/NOK
kr0.0914043
1 Diamante(DIAM)/NZD
$0.0150696

Diamante ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Diamante võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Diamante ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Diamante kohta

Kui palju on Diamante (DIAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas DIAM hind USD on 0.00897 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DIAM/USD hind?
Praegune hind DIAM/USD on $ 0.00897. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Diamante turukapitalisatsioon?
DIAM turukapitalisatsioon on $ 12.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DIAM ringlev varu?
DIAM ringlev varu on 1.44B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DIAM (ATH) hind?
DIAM saavutab ATH hinna summas 0.02523080578686344 USD.
Mis oli kõigi aegade DIAM madalaim (ATL) hind?
DIAM nägi ATL hinda summas 0.006728615285372358 USD.
Milline on DIAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DIAM kauplemismaht on $ 68.08K USD.
Kas DIAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
DIAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DIAM hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:25:29 (UTC+8)

Diamante (DIAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

