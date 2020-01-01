Bedrock (BR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bedrock (BR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bedrock (BR) teave Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets. Ametlik veebisait: https://bedrockdao.com/ Valge raamat: https://docs.bedrockdao.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xff7d6a96ae471bbcd7713af9cb1feeb16cf56b41 Ostke BR kohe!

Bedrock (BR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bedrock (BR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.53M $ 11.53M $ 11.53M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 50.11M $ 50.11M $ 50.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03902018689786832 $ 0.03902018689786832 $ 0.03902018689786832 Praegune hind: $ 0.05011 $ 0.05011 $ 0.05011 Lisateave Bedrock (BR) hinna kohta

Bedrock (BR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bedrock (BR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BR tokeni tokenoomikat, avastage BR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BR Kas olete huvitatud Bedrock (BR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BR MEXC-ist osta!

Bedrock (BR) hinna ajalugu BR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BR hinna ajalugu kohe!

BR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BR võiks suunduda? Meie BR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!