DIAM

DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions.

NimiDIAM

KohtNo.1022

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.02%

Ringlev varu1,435,764,856

Maksimaalne varu0

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.02523080578686344,2025-02-22

Madalaim hind0.006728615285372358,2025-02-18

Avalik plokiahelBSC

TutvustusDIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

