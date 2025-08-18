Mis on Degen (DEGEN)

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

Degen on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida DEGEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Degen kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Degen ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Degen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Degen (DEGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Degen (DEGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Degen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Degen hinna ennustust kohe!

Degen (DEGEN) tokenoomika

Degen (DEGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Degen (DEGEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Degen osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Degen osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DEGEN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Degen ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Degen võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Degen kohta Kui palju on Degen (DEGEN) tänapäeval väärt? Reaalajas DEGEN hind USD on 0.003732 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEGEN/USD hind? $ 0.003732 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEGEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Degen turukapitalisatsioon? DEGEN turukapitalisatsioon on $ 90.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEGEN ringlev varu? DEGEN ringlev varu on 24.27B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEGEN (ATH) hind? DEGEN saavutab ATH hinna summas 0.06943421122899052 USD . Mis oli kõigi aegade DEGEN madalaim (ATL) hind? DEGEN nägi ATL hinda summas 0.000000811763929504 USD . Milline on DEGEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEGEN kauplemismaht on $ 66.85K USD . Kas DEGEN sel aastal kõrgemale ka suundub? DEGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEGEN hinna ennustust

Degen (DEGEN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

