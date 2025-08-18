Degen (DEGEN) reaalajas hind on $ 0.003732. Viimase 24 tunni jooksul DEGEN kaubeldud madalaim $ 0.0036 ja kõrgeim $ 0.003898 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEGENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06943421122899052 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000811763929504.
Lüliajalise tootluse osas on DEGEN muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -3.51% 24 tunni vältel -6.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Degen (DEGEN) – turuteave
No.403
$ 90.57M
$ 66.85K
$ 137.96M
24.27B
36,965,935,954
36,963,632,968.517365
65.65%
BASE
Degen praegune turukapitalisatsioon on $ 90.57M$ 66.85K 24 tunnise kauplemismahuga. DEGEN ringlev varu on 24.27B, mille koguvaru on 36963632968.517365. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 137.96M.
Degen (DEGEN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Degen tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00013576
-3.51%
30 päeva
$ -0.000547
-12.79%
60 päeva
$ +0.000183
+5.15%
90 päeva
$ -0.00194
-34.21%
Degen Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEGEN muutuse $ -0.00013576 (-3.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Degen 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000547 (-12.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Degen 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEGEN $ +0.000183 (+5.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Degen 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00194 (-34.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Degen (DEGEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.
Degen on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Degen investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DEGEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Degen kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Degen ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Degen hinna ennustus (USD)
Kui palju on Degen (DEGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Degen (DEGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Degen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Degen (DEGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Degen (DEGEN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Degen osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Degen osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.