Degen logo

Degen hind(DEGEN)

1 DEGEN/USD reaalajas hind:

$0.003732
$0.003732$0.003732
-3.51%1D
USD
Degen (DEGEN) reaalajas hinnagraafik
Degen (DEGEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0036
$ 0.0036$ 0.0036
24 h madal
$ 0.003898
$ 0.003898$ 0.003898
24 h kõrge

$ 0.0036
$ 0.0036$ 0.0036

$ 0.003898
$ 0.003898$ 0.003898

$ 0.06943421122899052
$ 0.06943421122899052$ 0.06943421122899052

$ 0.000000811763929504
$ 0.000000811763929504$ 0.000000811763929504

+0.08%

-3.51%

-6.00%

-6.00%

Degen (DEGEN) reaalajas hind on $ 0.003732. Viimase 24 tunni jooksul DEGEN kaubeldud madalaim $ 0.0036 ja kõrgeim $ 0.003898 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEGENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06943421122899052 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000811763929504.

Lüliajalise tootluse osas on DEGEN muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -3.51% 24 tunni vältel -6.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Degen (DEGEN) – turuteave

No.403

$ 90.57M
$ 90.57M$ 90.57M

$ 66.85K
$ 66.85K$ 66.85K

$ 137.96M
$ 137.96M$ 137.96M

24.27B
24.27B 24.27B

36,965,935,954
36,965,935,954 36,965,935,954

36,963,632,968.517365
36,963,632,968.517365 36,963,632,968.517365

65.65%

BASE

Degen praegune turukapitalisatsioon on $ 90.57M $ 66.85K 24 tunnise kauplemismahuga. DEGEN ringlev varu on 24.27B, mille koguvaru on 36963632968.517365. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 137.96M.

Degen (DEGEN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Degen tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00013576-3.51%
30 päeva$ -0.000547-12.79%
60 päeva$ +0.000183+5.15%
90 päeva$ -0.00194-34.21%
Degen Hinnamuutus täna

Täna registreeris DEGEN muutuse $ -0.00013576 (-3.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Degen 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000547 (-12.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Degen 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEGEN $ +0.000183 (+5.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Degen 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00194 (-34.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Degen (DEGEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Degen hinnaajaloo lehte.

Mis on Degen (DEGEN)

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

Degen on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Degen investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DEGEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Degen kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Degen ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Degen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Degen (DEGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Degen (DEGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Degen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Degen hinna ennustust kohe!

Degen (DEGEN) tokenoomika

Degen (DEGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Degen (DEGEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Degen osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Degen osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Degen ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Degen võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Degen ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Degen kohta

Kui palju on Degen (DEGEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEGEN hind USD on 0.003732 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEGEN/USD hind?
Praegune hind DEGEN/USD on $ 0.003732. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Degen turukapitalisatsioon?
DEGEN turukapitalisatsioon on $ 90.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEGEN ringlev varu?
DEGEN ringlev varu on 24.27B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEGEN (ATH) hind?
DEGEN saavutab ATH hinna summas 0.06943421122899052 USD.
Mis oli kõigi aegade DEGEN madalaim (ATL) hind?
DEGEN nägi ATL hinda summas 0.000000811763929504 USD.
Milline on DEGEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEGEN kauplemismaht on $ 66.85K USD.
Kas DEGEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEGEN hinna ennustust.
