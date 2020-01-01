Degen (DEGEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Degen (DEGEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Degen (DEGEN) teave Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts. Ametlik veebisait: https://www.degen.tips/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/A7n89LqW67HJKzJkdWZa2xojuK4N5GBKHz3dfjATCZPz Ostke DEGEN kohe!

Degen (DEGEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Degen (DEGEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 86.04M $ 86.04M $ 86.04M Koguvaru: $ 36.96B $ 36.96B $ 36.96B Ringlev varu: $ 24.29B $ 24.29B $ 24.29B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 130.93M $ 130.93M $ 130.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 Praegune hind: $ 0.003542 $ 0.003542 $ 0.003542 Lisateave Degen (DEGEN) hinna kohta

Degen (DEGEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Degen (DEGEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEGEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEGEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEGEN tokeni tokenoomikat, avastage DEGEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DEGEN Kas olete huvitatud Degen (DEGEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DEGEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DEGEN MEXC-ist osta!

Degen (DEGEN) hinna ajalugu DEGEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DEGEN hinna ajalugu kohe!

DEGEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEGEN võiks suunduda? Meie DEGEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEGEN tokeni hinna ennustust kohe!

