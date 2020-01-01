DEB (DEB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DEB (DEB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DEB (DEB) teave AndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas. Ametlik veebisait: https://www.anduschain.io/ Valge raamat: https://www.anduschain.io/wp-content/pdf/AndUsChain_whtepaper_ENG.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.anduschain.io/ Ostke DEB kohe!

DEB (DEB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DEB (DEB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1695 $ 0.1695 $ 0.1695 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0010047990098684 $ 0.0010047990098684 $ 0.0010047990098684 Praegune hind: $ 0.002101 $ 0.002101 $ 0.002101 Lisateave DEB (DEB) hinna kohta

DEB (DEB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DEB (DEB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEB tokeni tokenoomikat, avastage DEB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DEB Kas olete huvitatud DEB (DEB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DEB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DEB MEXC-ist osta!

DEB (DEB) hinna ajalugu DEB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DEB hinna ajalugu kohe!

DEB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEB võiks suunduda? Meie DEB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEB tokeni hinna ennustust kohe!

