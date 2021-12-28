DEB

AndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas.

NimiDEB

KohtNo.6017

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu0

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.2979098273018812,2021-12-28

Madalaim hind0.0010047990098684,2024-08-16

Avalik plokiahelDEB

TutvustusAndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
DEB/USDT
DEB
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (DEB)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
DEB/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (DEB)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...