Dogechain (DC) teave Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon! Ametlik veebisait: https://dogechain.dog/ Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7B4328c127B85369D9f82ca0503B000D09CF9180 Ostke DC kohe!

Dogechain (DC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dogechain (DC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Koguvaru: $ 169.58B $ 169.58B $ 169.58B Ringlev varu: $ 54.84B $ 54.84B $ 54.84B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000031651333979269 $ 0.000031651333979269 $ 0.000031651333979269 Praegune hind: $ 0.00003209 $ 0.00003209 $ 0.00003209 Lisateave Dogechain (DC) hinna kohta

Dogechain (DC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dogechain (DC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DC tokeni tokenoomikat, avastage DC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DC Kas olete huvitatud Dogechain (DC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DC MEXC-ist osta!

Dogechain (DC) hinna ajalugu DC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DC hinna ajalugu kohe!

DC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DC võiks suunduda? Meie DC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DC tokeni hinna ennustust kohe!

