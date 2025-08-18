Mis on Dogechain (DC)

Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

Dogechain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dogechain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Dogechain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dogechain (DC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dogechain (DC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dogechain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Dogechain (DC) tokenoomika

Dogechain (DC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dogechain (DC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dogechain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dogechain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DC kohalike valuutade suhtes

Dogechain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dogechain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dogechain kohta Kui palju on Dogechain (DC) tänapäeval väärt? Reaalajas DC hind USD on 0.00003592 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DC/USD hind? $ 0.00003592 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dogechain turukapitalisatsioon? DC turukapitalisatsioon on $ 1.97M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DC ringlev varu? DC ringlev varu on 54.84B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DC (ATH) hind? DC saavutab ATH hinna summas 0.004501279849169058 USD . Mis oli kõigi aegade DC madalaim (ATL) hind? DC nägi ATL hinda summas 0.000033359356068644 USD . Milline on DC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DC kauplemismaht on $ 61.63K USD . Kas DC sel aastal kõrgemale ka suundub? DC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DC hinna ennustust

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.