Dogechain (DC) reaalajas hind on $ 0.00003592. Viimase 24 tunni jooksul DC kaubeldud madalaim $ 0.000033 ja kõrgeim $ 0.00003688 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004501279849169058 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000033359356068644.
Lüliajalise tootluse osas on DC muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -1.04% 24 tunni vältel -9.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dogechain (DC) – turuteave
Dogechain praegune turukapitalisatsioon on $ 1.97M$ 61.63K 24 tunnise kauplemismahuga. DC ringlev varu on 54.84B, mille koguvaru on 169576384945.11832. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.18M.
Dogechain (DC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dogechain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000003776
-1.04%
30 päeva
$ -0.00000856
-19.25%
60 päeva
$ -0.0000196
-35.31%
90 päeva
$ -0.00005678
-61.26%
Dogechain Hinnamuutus täna
Täna registreeris DC muutuse $ -0.0000003776 (-1.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dogechain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000856 (-19.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dogechain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DC $ -0.0000196 (-35.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dogechain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00005678 (-61.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dogechain (DC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!
Dogechain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dogechain (DC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dogechain (DC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dogechain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dogechain (DC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
