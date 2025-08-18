Convex Finance (CVX) reaalajas hind on $ 4.299. Viimase 24 tunni jooksul CVX kaubeldud madalaim $ 4.11 ja kõrgeim $ 4.356 näitab aktiivset turu volatiivsust. CVXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 62.68817812800717 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.4333339308751847.
Lüliajalise tootluse osas on CVX muutunud -0.95% viimase tunni jooksul, -0.37% 24 tunni vältel -4.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Convex Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 425.77M$ 473.04K 24 tunnise kauplemismahuga. CVX ringlev varu on 99.04M, mille koguvaru on 99916595.43413933. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Convex Finance (CVX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Convex Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.01595
-0.37%
30 päeva
$ +0.396
+10.14%
60 päeva
$ +1.866
+76.69%
90 päeva
$ +1.096
+34.21%
Convex Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris CVX muutuse $ -0.01595 (-0.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Convex Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.396 (+10.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Convex Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CVX $ +1.866 (+76.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Convex Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.096 (+34.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.
