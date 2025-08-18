Rohkem infot CVX

Convex Finance hind(CVX)

$4.296
-0.37%1D
Convex Finance (CVX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:17:38 (UTC+8)

Convex Finance (CVX) hinna teave (USD)

$ 4.11
24 h madal
$ 4.356
24 h kõrge

$ 4.11
$ 4.356
$ 62.68817812800717
$ 1.4333339308751847
-0.95%

-0.37%

-4.07%

-4.07%

Convex Finance (CVX) reaalajas hind on $ 4.299. Viimase 24 tunni jooksul CVX kaubeldud madalaim $ 4.11 ja kõrgeim $ 4.356 näitab aktiivset turu volatiivsust. CVXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 62.68817812800717 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.4333339308751847.

Lüliajalise tootluse osas on CVX muutunud -0.95% viimase tunni jooksul, -0.37% 24 tunni vältel -4.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Convex Finance (CVX) – turuteave

No.141

$ 425.77M
$ 473.04K
$ 429.54M
99.04M
99,916,595.43413933
0.01%

ETH

Convex Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 425.77M $ 473.04K 24 tunnise kauplemismahuga. CVX ringlev varu on 99.04M, mille koguvaru on 99916595.43413933. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Convex Finance (CVX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Convex Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01595-0.37%
30 päeva$ +0.396+10.14%
60 päeva$ +1.866+76.69%
90 päeva$ +1.096+34.21%
Convex Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris CVX muutuse $ -0.01595 (-0.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Convex Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.396 (+10.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Convex Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CVX $ +1.866 (+76.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Convex Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.096 (+34.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Convex Finance (CVX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Convex Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Convex Finance (CVX)

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Convex Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Convex Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CVX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Convex Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Convex Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Convex Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Convex Finance (CVX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Convex Finance (CVX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Convex Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Convex Finance hinna ennustust kohe!

Convex Finance (CVX) tokenoomika

Convex Finance (CVX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CVX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Convex Finance (CVX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Convex Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Convex Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CVX kohalike valuutade suhtes

Convex Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Convex Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Convex Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Convex Finance kohta

Kui palju on Convex Finance (CVX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CVX hind USD on 4.299 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CVX/USD hind?
Praegune hind CVX/USD on $ 4.299. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Convex Finance turukapitalisatsioon?
CVX turukapitalisatsioon on $ 425.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CVX ringlev varu?
CVX ringlev varu on 99.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CVX (ATH) hind?
CVX saavutab ATH hinna summas 62.68817812800717 USD.
Mis oli kõigi aegade CVX madalaim (ATL) hind?
CVX nägi ATL hinda summas 1.4333339308751847 USD.
Milline on CVX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CVX kauplemismaht on $ 473.04K USD.
Kas CVX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CVX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CVX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:17:38 (UTC+8)

Convex Finance (CVX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

