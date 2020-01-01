Convex Finance (CVX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Convex Finance (CVX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Convex Finance (CVX) teave Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Ametlik veebisait: https://www.convexfinance.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BLvmrccP4g1B6SpiVvmQrLUDya1nZ4B2D1nm9jzKF7sz Ostke CVX kohe!

Convex Finance (CVX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Convex Finance (CVX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 382.69M $ 382.69M $ 382.69M Koguvaru: $ 99.92M $ 99.92M $ 99.92M Ringlev varu: $ 99.04M $ 99.04M $ 99.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 386.08M $ 386.08M $ 386.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 62.51 $ 62.51 $ 62.51 Kõigi aegade madalaim: $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 Praegune hind: $ 3.864 $ 3.864 $ 3.864 Lisateave Convex Finance (CVX) hinna kohta

Convex Finance (CVX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Convex Finance (CVX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CVX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CVX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CVX tokeni tokenoomikat, avastage CVX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CVX Kas olete huvitatud Convex Finance (CVX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CVX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CVX MEXC-ist osta!

Convex Finance (CVX) hinna ajalugu CVX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CVX hinna ajalugu kohe!

CVX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CVX võiks suunduda? Meie CVX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CVX tokeni hinna ennustust kohe!

