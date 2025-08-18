Rohkem infot CPOOL

CPOOL Hinnainfo

CPOOL Ametlik veebisait

CPOOL Tokenoomika

CPOOL Hinnaprognoos

CPOOL Ajalugu

CPOOL – ostujuhend

CPOOL-usaldusraha valuutakonverter

CPOOL Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Clearpool logo

Clearpool hind(CPOOL)

1 CPOOL/USD reaalajas hind:

$0.19187
$0.19187$0.19187
-3.58%1D
USD
Clearpool (CPOOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:45:16 (UTC+8)

Clearpool (CPOOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.18561
$ 0.18561$ 0.18561
24 h madal
$ 0.20432
$ 0.20432$ 0.20432
24 h kõrge

$ 0.18561
$ 0.18561$ 0.18561

$ 0.20432
$ 0.20432$ 0.20432

$ 2.5694642729231667
$ 2.5694642729231667$ 2.5694642729231667

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

-3.58%

+7.94%

+7.94%

Clearpool (CPOOL) reaalajas hind on $ 0.19187. Viimase 24 tunni jooksul CPOOL kaubeldud madalaim $ 0.18561 ja kõrgeim $ 0.20432 näitab aktiivset turu volatiivsust. CPOOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5694642729231667 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CPOOL muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -3.58% 24 tunni vältel +7.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Clearpool (CPOOL) – turuteave

No.280

$ 153.20M
$ 153.20M$ 153.20M

$ 325.59K
$ 325.59K$ 325.59K

$ 191.87M
$ 191.87M$ 191.87M

798.45M
798.45M 798.45M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

79.84%

ETH

Clearpool praegune turukapitalisatsioon on $ 153.20M $ 325.59K 24 tunnise kauplemismahuga. CPOOL ringlev varu on 798.45M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 191.87M.

Clearpool (CPOOL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Clearpool tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.007124-3.58%
30 päeva$ +0.0343+21.76%
60 päeva$ +0.07927+70.39%
90 päeva$ +0.05137+36.56%
Clearpool Hinnamuutus täna

Täna registreeris CPOOL muutuse $ -0.007124 (-3.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Clearpool 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0343 (+21.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Clearpool 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CPOOL $ +0.07927 (+70.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Clearpool 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.05137 (+36.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Clearpool (CPOOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Clearpool hinnaajaloo lehte.

Mis on Clearpool (CPOOL)

Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

Clearpool on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Clearpool investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CPOOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Clearpool kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Clearpool ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Clearpool hinna ennustus (USD)

Kui palju on Clearpool (CPOOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Clearpool (CPOOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Clearpool nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Clearpool hinna ennustust kohe!

Clearpool (CPOOL) tokenoomika

Clearpool (CPOOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPOOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Clearpool (CPOOL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Clearpool osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Clearpool osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CPOOL kohalike valuutade suhtes

1 Clearpool(CPOOL)/VND
5,049.05905
1 Clearpool(CPOOL)/AUD
A$0.2935611
1 Clearpool(CPOOL)/GBP
0.1400651
1 Clearpool(CPOOL)/EUR
0.1630895
1 Clearpool(CPOOL)/USD
$0.19187
1 Clearpool(CPOOL)/MYR
RM0.8077727
1 Clearpool(CPOOL)/TRY
7.8378895
1 Clearpool(CPOOL)/JPY
¥28.20489
1 Clearpool(CPOOL)/ARS
ARS$248.5349671
1 Clearpool(CPOOL)/RUB
15.2805268
1 Clearpool(CPOOL)/INR
16.7905437
1 Clearpool(CPOOL)/IDR
Rp3,094.6769861
1 Clearpool(CPOOL)/KRW
266.4844056
1 Clearpool(CPOOL)/PHP
10.8502485
1 Clearpool(CPOOL)/EGP
￡E.9.2500527
1 Clearpool(CPOOL)/BRL
R$1.036098
1 Clearpool(CPOOL)/CAD
C$0.2647806
1 Clearpool(CPOOL)/BDT
23.3006928
1 Clearpool(CPOOL)/NGN
294.2786938
1 Clearpool(CPOOL)/UAH
7.9069627
1 Clearpool(CPOOL)/VES
Bs25.90245
1 Clearpool(CPOOL)/CLP
$184.96268
1 Clearpool(CPOOL)/PKR
Rs54.3529336
1 Clearpool(CPOOL)/KZT
103.8803367
1 Clearpool(CPOOL)/THB
฿6.2031571
1 Clearpool(CPOOL)/TWD
NT$5.7618561
1 Clearpool(CPOOL)/AED
د.إ0.7041629
1 Clearpool(CPOOL)/CHF
Fr0.153496
1 Clearpool(CPOOL)/HKD
HK$1.5004234
1 Clearpool(CPOOL)/AMD
֏73.3442262
1 Clearpool(CPOOL)/MAD
.د.م1.7249113
1 Clearpool(CPOOL)/MXN
$3.5918064
1 Clearpool(CPOOL)/PLN
0.6964881
1 Clearpool(CPOOL)/RON
лв0.8288784
1 Clearpool(CPOOL)/SEK
kr1.8304398
1 Clearpool(CPOOL)/BGN
лв0.3204229
1 Clearpool(CPOOL)/HUF
Ft64.7331006
1 Clearpool(CPOOL)/CZK
4.0081643
1 Clearpool(CPOOL)/KWD
د.ك0.05852035
1 Clearpool(CPOOL)/ILS
0.6466019
1 Clearpool(CPOOL)/NOK
kr1.9493992
1 Clearpool(CPOOL)/NZD
$0.3223416

Clearpool ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Clearpool võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Clearpool ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Clearpool kohta

Kui palju on Clearpool (CPOOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas CPOOL hind USD on 0.19187 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CPOOL/USD hind?
Praegune hind CPOOL/USD on $ 0.19187. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Clearpool turukapitalisatsioon?
CPOOL turukapitalisatsioon on $ 153.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CPOOL ringlev varu?
CPOOL ringlev varu on 798.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CPOOL (ATH) hind?
CPOOL saavutab ATH hinna summas 2.5694642729231667 USD.
Mis oli kõigi aegade CPOOL madalaim (ATL) hind?
CPOOL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CPOOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CPOOL kauplemismaht on $ 325.59K USD.
Kas CPOOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
CPOOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CPOOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:45:16 (UTC+8)

Clearpool (CPOOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CPOOL/USD kalkulaator

Summa

CPOOL
CPOOL
USD
USD

1 CPOOL = 0.19187 USD

Kauplemine: CPOOL

CPOOLUSDT
$0.19187
$0.19187$0.19187
-3.59%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu