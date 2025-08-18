Clearpool (CPOOL) reaalajas hind on $ 0.19187. Viimase 24 tunni jooksul CPOOL kaubeldud madalaim $ 0.18561 ja kõrgeim $ 0.20432 näitab aktiivset turu volatiivsust. CPOOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5694642729231667 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CPOOL muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -3.58% 24 tunni vältel +7.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Clearpool (CPOOL) – turuteave
Clearpool praegune turukapitalisatsioon on $ 153.20M$ 325.59K 24 tunnise kauplemismahuga. CPOOL ringlev varu on 798.45M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 191.87M.
Clearpool (CPOOL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Clearpool tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.007124
-3.58%
30 päeva
$ +0.0343
+21.76%
60 päeva
$ +0.07927
+70.39%
90 päeva
$ +0.05137
+36.56%
Clearpool Hinnamuutus täna
Täna registreeris CPOOL muutuse $ -0.007124 (-3.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Clearpool 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0343 (+21.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Clearpool 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CPOOL $ +0.07927 (+70.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Clearpool 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.05137 (+36.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Clearpool (CPOOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.
