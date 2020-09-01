Cypherium (CPH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cypherium (CPH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cypherium (CPH) teave CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated. Ametlik veebisait: https://www.cypherium.io/ Valge raamat: https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/ Plokiahela Explorer: https://cypherium.tryethernal.com/ Ostke CPH kohe!

Cypherium (CPH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cypherium (CPH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Koguvaru: $ 6.83B $ 6.83B $ 6.83B Ringlev varu: $ 382.95M $ 382.95M $ 382.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 58.77M $ 58.77M $ 58.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 Praegune hind: $ 0.006973 $ 0.006973 $ 0.006973 Lisateave Cypherium (CPH) hinna kohta

Cypherium (CPH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cypherium (CPH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CPH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CPH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CPH tokeni tokenoomikat, avastage CPH tokeni reaalajas hinda!

Cypherium (CPH) hinna ajalugu CPH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CPH hinna ajalugu kohe!

CPH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CPH võiks suunduda? Meie CPH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CPH tokeni hinna ennustust kohe!

