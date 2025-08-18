Mis on Cypherium (CPH)

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Cypherium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida CPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cypherium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cypherium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cypherium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cypherium (CPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cypherium (CPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cypherium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cypherium hinna ennustust kohe!

Cypherium (CPH) tokenoomika

Cypherium (CPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cypherium (CPH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cypherium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cypherium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CPH kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Cypherium ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cypherium võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cypherium kohta Kui palju on Cypherium (CPH) tänapäeval väärt? Reaalajas CPH hind USD on 0.005944 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CPH/USD hind? $ 0.005944 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CPH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cypherium turukapitalisatsioon? CPH turukapitalisatsioon on $ 2.28M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CPH ringlev varu? CPH ringlev varu on 382.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CPH (ATH) hind? CPH saavutab ATH hinna summas 0.19854994089735145 USD . Mis oli kõigi aegade CPH madalaim (ATL) hind? CPH nägi ATL hinda summas 0.002529181439634382 USD . Milline on CPH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CPH kauplemismaht on $ 55.66K USD . Kas CPH sel aastal kõrgemale ka suundub? CPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CPH hinna ennustust

