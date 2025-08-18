Cypherium (CPH) reaalajas hind on $ 0.005944. Viimase 24 tunni jooksul CPH kaubeldud madalaim $ 0.005683 ja kõrgeim $ 0.006246 näitab aktiivset turu volatiivsust. CPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19854994089735145 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002529181439634382.
Lüliajalise tootluse osas on CPH muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -0.31% 24 tunni vältel +12.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cypherium (CPH) – turuteave
No.1780
$ 2.28M
$ 2.28M
$ 55.66K
$ 55.66K
$ 50.10M
$ 50.10M
382.95M
382.95M
8,428,000,000
8,428,000,000
6,828,000,000
6,828,000,000
4.54%
2020-09-01 00:00:00
$ 0.25
$ 0.25
CPH2
Cypherium praegune turukapitalisatsioon on $ 2.28M$ 55.66K 24 tunnise kauplemismahuga. CPH ringlev varu on 382.95M, mille koguvaru on 6828000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.10M.
Cypherium (CPH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cypherium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001847
-0.31%
30 päeva
$ -0.000404
-6.37%
60 päeva
$ -0.00336
-36.12%
90 päeva
$ -0.006714
-53.05%
Cypherium Hinnamuutus täna
Täna registreeris CPH muutuse $ -0.00001847 (-0.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cypherium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000404 (-6.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cypherium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CPH $ -0.00336 (-36.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cypherium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006714 (-53.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Cypherium (CPH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.
Cypherium hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cypherium (CPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cypherium (CPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cypherium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cypherium (CPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Cypherium (CPH) ostujuhend
