Rohkem infot CPH

CPH Hinnainfo

CPH Valge raamat

CPH Ametlik veebisait

CPH Tokenoomika

CPH Hinnaprognoos

CPH Ajalugu

CPH – ostujuhend

CPH-usaldusraha valuutakonverter

CPH Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Cypherium logo

Cypherium hind(CPH)

1 CPH/USD reaalajas hind:

$0.00594
$0.00594$0.00594
-0.31%1D
USD
Cypherium (CPH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:32:58 (UTC+8)

Cypherium (CPH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005683
$ 0.005683$ 0.005683
24 h madal
$ 0.006246
$ 0.006246$ 0.006246
24 h kõrge

$ 0.005683
$ 0.005683$ 0.005683

$ 0.006246
$ 0.006246$ 0.006246

$ 0.19854994089735145
$ 0.19854994089735145$ 0.19854994089735145

$ 0.002529181439634382
$ 0.002529181439634382$ 0.002529181439634382

+0.11%

-0.31%

+12.15%

+12.15%

Cypherium (CPH) reaalajas hind on $ 0.005944. Viimase 24 tunni jooksul CPH kaubeldud madalaim $ 0.005683 ja kõrgeim $ 0.006246 näitab aktiivset turu volatiivsust. CPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19854994089735145 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002529181439634382.

Lüliajalise tootluse osas on CPH muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -0.31% 24 tunni vältel +12.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cypherium (CPH) – turuteave

No.1780

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

$ 55.66K
$ 55.66K$ 55.66K

$ 50.10M
$ 50.10M$ 50.10M

382.95M
382.95M 382.95M

8,428,000,000
8,428,000,000 8,428,000,000

6,828,000,000
6,828,000,000 6,828,000,000

4.54%

2020-09-01 00:00:00

$ 0.25
$ 0.25$ 0.25

CPH2

Cypherium praegune turukapitalisatsioon on $ 2.28M $ 55.66K 24 tunnise kauplemismahuga. CPH ringlev varu on 382.95M, mille koguvaru on 6828000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.10M.

Cypherium (CPH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cypherium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001847-0.31%
30 päeva$ -0.000404-6.37%
60 päeva$ -0.00336-36.12%
90 päeva$ -0.006714-53.05%
Cypherium Hinnamuutus täna

Täna registreeris CPH muutuse $ -0.00001847 (-0.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cypherium 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000404 (-6.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cypherium 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CPH $ -0.00336 (-36.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cypherium 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006714 (-53.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cypherium (CPH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cypherium hinnaajaloo lehte.

Mis on Cypherium (CPH)

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Cypherium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cypherium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cypherium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cypherium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cypherium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cypherium (CPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cypherium (CPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cypherium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cypherium hinna ennustust kohe!

Cypherium (CPH) tokenoomika

Cypherium (CPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cypherium (CPH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cypherium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cypherium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CPH kohalike valuutade suhtes

1 Cypherium(CPH)/VND
156.41636
1 Cypherium(CPH)/AUD
A$0.00909432
1 Cypherium(CPH)/GBP
0.00433912
1 Cypherium(CPH)/EUR
0.0050524
1 Cypherium(CPH)/USD
$0.005944
1 Cypherium(CPH)/MYR
RM0.02502424
1 Cypherium(CPH)/TRY
0.24245576
1 Cypherium(CPH)/JPY
¥0.873768
1 Cypherium(CPH)/ARS
ARS$7.70942744
1 Cypherium(CPH)/RUB
0.474034
1 Cypherium(CPH)/INR
0.52015944
1 Cypherium(CPH)/IDR
Rp95.87095432
1 Cypherium(CPH)/KRW
8.25550272
1 Cypherium(CPH)/PHP
0.3361332
1 Cypherium(CPH)/EGP
￡E.0.28697632
1 Cypherium(CPH)/BRL
R$0.0320976
1 Cypherium(CPH)/CAD
C$0.00820272
1 Cypherium(CPH)/BDT
0.72183936
1 Cypherium(CPH)/NGN
9.11655056
1 Cypherium(CPH)/UAH
0.24495224
1 Cypherium(CPH)/VES
Bs0.80244
1 Cypherium(CPH)/CLP
$5.730016
1 Cypherium(CPH)/PKR
Rs1.68381632
1 Cypherium(CPH)/KZT
3.21814104
1 Cypherium(CPH)/THB
฿0.1925856
1 Cypherium(CPH)/TWD
NT$0.17849832
1 Cypherium(CPH)/AED
د.إ0.02181448
1 Cypherium(CPH)/CHF
Fr0.0047552
1 Cypherium(CPH)/HKD
HK$0.04648208
1 Cypherium(CPH)/AMD
֏2.27215344
1 Cypherium(CPH)/MAD
.د.م0.05343656
1 Cypherium(CPH)/MXN
$0.11133112
1 Cypherium(CPH)/PLN
0.02163616
1 Cypherium(CPH)/RON
лв0.02567808
1 Cypherium(CPH)/SEK
kr0.05670576
1 Cypherium(CPH)/BGN
лв0.00992648
1 Cypherium(CPH)/HUF
Ft2.00806152
1 Cypherium(CPH)/CZK
0.12446736
1 Cypherium(CPH)/KWD
د.ك0.00181292
1 Cypherium(CPH)/ILS
0.02003128
1 Cypherium(CPH)/NOK
kr0.06045048
1 Cypherium(CPH)/NZD
$0.00998592

Cypherium ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cypherium võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cypherium ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cypherium kohta

Kui palju on Cypherium (CPH) tänapäeval väärt?
Reaalajas CPH hind USD on 0.005944 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CPH/USD hind?
Praegune hind CPH/USD on $ 0.005944. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cypherium turukapitalisatsioon?
CPH turukapitalisatsioon on $ 2.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CPH ringlev varu?
CPH ringlev varu on 382.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CPH (ATH) hind?
CPH saavutab ATH hinna summas 0.19854994089735145 USD.
Mis oli kõigi aegade CPH madalaim (ATL) hind?
CPH nägi ATL hinda summas 0.002529181439634382 USD.
Milline on CPH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CPH kauplemismaht on $ 55.66K USD.
Kas CPH sel aastal kõrgemale ka suundub?
CPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CPH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:32:58 (UTC+8)

Cypherium (CPH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CPH/USD kalkulaator

Summa

CPH
CPH
USD
USD

1 CPH = 0.005944 USD

Kauplemine: CPH

CPHUSDT
$0.00594
$0.00594$0.00594
-0.33%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu