CoW Protocol (COW) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi CoW Protocol (COW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

CoW Protocol (COW) teave

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

Ametlik veebisait:
https://cow.fi
Valge raamat:
https://docs.cow.fi/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB

CoW Protocol (COW) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage CoW Protocol (COW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 178.58M

Koguvaru:
$ 1.00B

Ringlev varu:
$ 503.33M

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 354.80M

Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.2294

Kõigi aegade madalaim:
$ 0.04017878128090094

Praegune hind:
$ 0.3548


CoW Protocol (COW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

CoW Protocol (COW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate COW tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

COW tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate COW tokeni tokenoomikat, avastage COW tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust COW

Kas olete huvitatud CoW Protocol (COW) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid COW ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

CoW Protocol (COW) hinna ajalugu

COW hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

COW – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu COW võiks suunduda? Meie COW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.


Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.