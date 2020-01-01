CoW Protocol (COW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CoW Protocol (COW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CoW Protocol (COW) teave CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. Ametlik veebisait: https://cow.fi Valge raamat: https://docs.cow.fi/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB Ostke COW kohe!

CoW Protocol (COW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CoW Protocol (COW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 178.58M $ 178.58M $ 178.58M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 503.33M $ 503.33M $ 503.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 354.80M $ 354.80M $ 354.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.2294 $ 1.2294 $ 1.2294 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 Praegune hind: $ 0.3548 $ 0.3548 $ 0.3548 Lisateave CoW Protocol (COW) hinna kohta

CoW Protocol (COW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CoW Protocol (COW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COW tokeni tokenoomikat, avastage COW tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust COW Kas olete huvitatud CoW Protocol (COW) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid COW ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas COW MEXC-ist osta!

CoW Protocol (COW) hinna ajalugu COW hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage COW hinna ajalugu kohe!

COW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COW võiks suunduda? Meie COW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COW tokeni hinna ennustust kohe!

