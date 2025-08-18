Rohkem infot COW

COW Hinnainfo

COW Valge raamat

COW Ametlik veebisait

COW Tokenoomika

COW Hinnaprognoos

COW Ajalugu

COW – ostujuhend

COW-usaldusraha valuutakonverter

COW Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CoW Protocol logo

CoW Protocol hind(COW)

1 COW/USD reaalajas hind:

$0.3906
$0.3906$0.3906
-1.38%1D
USD
CoW Protocol (COW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:16:49 (UTC+8)

CoW Protocol (COW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3804
$ 0.3804$ 0.3804
24 h madal
$ 0.3979
$ 0.3979$ 0.3979
24 h kõrge

$ 0.3804
$ 0.3804$ 0.3804

$ 0.3979
$ 0.3979$ 0.3979

$ 1.2067017788875543
$ 1.2067017788875543$ 1.2067017788875543

$ 0.04017878128090094
$ 0.04017878128090094$ 0.04017878128090094

-0.99%

-1.38%

-9.14%

-9.14%

CoW Protocol (COW) reaalajas hind on $ 0.3907. Viimase 24 tunni jooksul COW kaubeldud madalaim $ 0.3804 ja kõrgeim $ 0.3979 näitab aktiivset turu volatiivsust. COWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2067017788875543 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04017878128090094.

Lüliajalise tootluse osas on COW muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel -9.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CoW Protocol (COW) – turuteave

No.238

$ 196.41M
$ 196.41M$ 196.41M

$ 517.80K
$ 517.80K$ 517.80K

$ 390.70M
$ 390.70M$ 390.70M

502.71M
502.71M 502.71M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

50.27%

ETH

CoW Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 196.41M $ 517.80K 24 tunnise kauplemismahuga. COW ringlev varu on 502.71M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 390.70M.

CoW Protocol (COW) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CoW Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005466-1.38%
30 päeva$ -0.0422-9.75%
60 päeva$ +0.0874+28.81%
90 päeva$ +0.0364+10.27%
CoW Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris COW muutuse $ -0.005466 (-1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CoW Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0422 (-9.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CoW Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COW $ +0.0874 (+28.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CoW Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0364 (+10.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CoW Protocol (COW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CoW Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on CoW Protocol (COW)

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

CoW Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CoW Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CoW Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CoW Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CoW Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on CoW Protocol (COW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CoW Protocol (COW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CoW Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CoW Protocol hinna ennustust kohe!

CoW Protocol (COW) tokenoomika

CoW Protocol (COW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CoW Protocol (COW) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CoW Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CoW Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COW kohalike valuutade suhtes

1 CoW Protocol(COW)/VND
10,281.2705
1 CoW Protocol(COW)/AUD
A$0.593864
1 CoW Protocol(COW)/GBP
0.285211
1 CoW Protocol(COW)/EUR
0.332095
1 CoW Protocol(COW)/USD
$0.3907
1 CoW Protocol(COW)/MYR
RM1.644847
1 CoW Protocol(COW)/TRY
15.936653
1 CoW Protocol(COW)/JPY
¥57.4329
1 CoW Protocol(COW)/ARS
ARS$506.741807
1 CoW Protocol(COW)/RUB
31.142697
1 CoW Protocol(COW)/INR
34.190157
1 CoW Protocol(COW)/IDR
Rp6,301.612021
1 CoW Protocol(COW)/KRW
542.635416
1 CoW Protocol(COW)/PHP
22.094085
1 CoW Protocol(COW)/EGP
￡E.18.855182
1 CoW Protocol(COW)/BRL
R$2.10978
1 CoW Protocol(COW)/CAD
C$0.539166
1 CoW Protocol(COW)/BDT
47.446608
1 CoW Protocol(COW)/NGN
599.232218
1 CoW Protocol(COW)/UAH
16.100747
1 CoW Protocol(COW)/VES
Bs52.7445
1 CoW Protocol(COW)/CLP
$376.6348
1 CoW Protocol(COW)/PKR
Rs110.677496
1 CoW Protocol(COW)/KZT
211.528887
1 CoW Protocol(COW)/THB
฿12.61961
1 CoW Protocol(COW)/TWD
NT$11.732721
1 CoW Protocol(COW)/AED
د.إ1.433869
1 CoW Protocol(COW)/CHF
Fr0.31256
1 CoW Protocol(COW)/HKD
HK$3.055274
1 CoW Protocol(COW)/AMD
֏149.348982
1 CoW Protocol(COW)/MAD
.د.م3.512393
1 CoW Protocol(COW)/MXN
$7.372509
1 CoW Protocol(COW)/PLN
1.422148
1 CoW Protocol(COW)/RON
лв1.687824
1 CoW Protocol(COW)/SEK
kr3.731185
1 CoW Protocol(COW)/BGN
лв0.652469
1 CoW Protocol(COW)/HUF
Ft131.90032
1 CoW Protocol(COW)/CZK
8.16563
1 CoW Protocol(COW)/KWD
د.ك0.1191635
1 CoW Protocol(COW)/ILS
1.316659
1 CoW Protocol(COW)/NOK
kr3.981233
1 CoW Protocol(COW)/NZD
$0.656376

CoW Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CoW Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CoW Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CoW Protocol kohta

Kui palju on CoW Protocol (COW) tänapäeval väärt?
Reaalajas COW hind USD on 0.3907 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COW/USD hind?
Praegune hind COW/USD on $ 0.3907. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CoW Protocol turukapitalisatsioon?
COW turukapitalisatsioon on $ 196.41M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COW ringlev varu?
COW ringlev varu on 502.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COW (ATH) hind?
COW saavutab ATH hinna summas 1.2067017788875543 USD.
Mis oli kõigi aegade COW madalaim (ATL) hind?
COW nägi ATL hinda summas 0.04017878128090094 USD.
Milline on COW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COW kauplemismaht on $ 517.80K USD.
Kas COW sel aastal kõrgemale ka suundub?
COW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COW hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:16:49 (UTC+8)

CoW Protocol (COW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

COW/USD kalkulaator

Summa

COW
COW
USD
USD

1 COW = 0.3907 USD

Kauplemine: COW

COWUSDT
$0.3906
$0.3906$0.3906
-1.43%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu