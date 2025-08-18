CoW Protocol (COW) reaalajas hind on $ 0.3907. Viimase 24 tunni jooksul COW kaubeldud madalaim $ 0.3804 ja kõrgeim $ 0.3979 näitab aktiivset turu volatiivsust. COWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2067017788875543 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04017878128090094.
Lüliajalise tootluse osas on COW muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel -9.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CoW Protocol (COW) – turuteave
No.238
$ 196.41M
$ 196.41M$ 196.41M
$ 517.80K
$ 517.80K$ 517.80K
$ 390.70M
$ 390.70M$ 390.70M
502.71M
502.71M 502.71M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
50.27%
ETH
CoW Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 196.41M$ 517.80K 24 tunnise kauplemismahuga. COW ringlev varu on 502.71M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 390.70M.
CoW Protocol (COW) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CoW Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005466
-1.38%
30 päeva
$ -0.0422
-9.75%
60 päeva
$ +0.0874
+28.81%
90 päeva
$ +0.0364
+10.27%
CoW Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris COW muutuse $ -0.005466 (-1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CoW Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0422 (-9.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CoW Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COW $ +0.0874 (+28.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CoW Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0364 (+10.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CoW Protocol (COW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.
CoW Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CoW Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida COW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CoW Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CoW Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CoW Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on CoW Protocol (COW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CoW Protocol (COW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CoW Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CoW Protocol (COW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CoW Protocol (COW) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CoW Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CoW Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.