CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

KohtNo.253

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1.34%

Ringlev varu509,234,492.00489753

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.5092%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.2067017788875543,2024-12-25

Madalaim hind0.04017878128090094,2022-11-09

Avalik plokiahelETH

Loading...