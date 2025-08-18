Mis on COCA (COCA)

COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA’s debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally.

COCA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COCA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida COCA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse COCA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COCA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

COCA hinna ennustus (USD)

Kui palju on COCA (COCA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COCA (COCA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COCA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COCA hinna ennustust kohe!

COCA (COCA) tokenoomika

COCA (COCA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COCA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

COCA (COCA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas COCA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COCA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COCA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

COCA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest COCA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COCA kohta Kui palju on COCA (COCA) tänapäeval väärt? Reaalajas COCA hind USD on 0.45973 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COCA/USD hind? $ 0.45973 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COCA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on COCA turukapitalisatsioon? COCA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COCA ringlev varu? COCA ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COCA (ATH) hind? COCA saavutab ATH hinna summas 0.4641914821444507 USD . Mis oli kõigi aegade COCA madalaim (ATL) hind? COCA nägi ATL hinda summas 0.09754142261770773 USD . Milline on COCA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COCA kauplemismaht on $ 94.58K USD . Kas COCA sel aastal kõrgemale ka suundub? COCA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COCA hinna ennustust

COCA (COCA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.