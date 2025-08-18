Rohkem infot COCA

COCA hind(COCA)

1 COCA/USD reaalajas hind:

$0.45973
$0.45973
+0.55%1D
USD
COCA (COCA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:16:27 (UTC+8)

COCA (COCA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.44347
24 h madal
24 h madal
$ 0.47056
24 h kõrge
24 h kõrge

$ 0.44347
$ 0.44347$ 0.44347

$ 0.47056
$ 0.47056$ 0.47056

$ 0.4641914821444507
$ 0.4641914821444507$ 0.4641914821444507

$ 0.09754142261770773
$ 0.09754142261770773$ 0.09754142261770773

+0.25%

+0.55%

+33.42%

+33.42%

COCA (COCA) reaalajas hind on $ 0.45973. Viimase 24 tunni jooksul COCA kaubeldud madalaim $ 0.44347 ja kõrgeim $ 0.47056 näitab aktiivset turu volatiivsust. COCAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4641914821444507 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09754142261770773.

Lüliajalise tootluse osas on COCA muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, +0.55% 24 tunni vältel +33.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COCA (COCA) – turuteave

No.3746

$ 0.00
$ 0.00

$ 94.58K
$ 94.58K$ 94.58K

$ 459.73M
$ 459.73M$ 459.73M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

MATIC

COCA praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 94.58K 24 tunnise kauplemismahuga. COCA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 459.73M.

COCA (COCA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse COCA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0025147+0.55%
30 päeva$ +0.28111+157.37%
60 päeva$ +0.33516+269.05%
90 päeva$ +0.32735+247.28%
COCA Hinnamuutus täna

Täna registreeris COCA muutuse $ +0.0025147 (+0.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

COCA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.28111 (+157.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

COCA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COCA $ +0.33516 (+269.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

COCA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.32735 (+247.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada COCA (COCA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe COCA hinnaajaloo lehte.

Mis on COCA (COCA)

COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA’s debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally.

COCA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COCA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COCA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse COCA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COCA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

COCA hinna ennustus (USD)

Kui palju on COCA (COCA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COCA (COCA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COCA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COCA hinna ennustust kohe!

COCA (COCA) tokenoomika

COCA (COCA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COCA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

COCA (COCA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas COCA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COCA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COCA kohalike valuutade suhtes

COCA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest COCA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse COCA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COCA kohta

Kui palju on COCA (COCA) tänapäeval väärt?
Reaalajas COCA hind USD on 0.45973 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COCA/USD hind?
Praegune hind COCA/USD on $ 0.45973. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COCA turukapitalisatsioon?
COCA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COCA ringlev varu?
COCA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COCA (ATH) hind?
COCA saavutab ATH hinna summas 0.4641914821444507 USD.
Mis oli kõigi aegade COCA madalaim (ATL) hind?
COCA nägi ATL hinda summas 0.09754142261770773 USD.
Milline on COCA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COCA kauplemismaht on $ 94.58K USD.
Kas COCA sel aastal kõrgemale ka suundub?
COCA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COCA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:16:27 (UTC+8)

COCA (COCA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 COCA = 0.45973 USD

COCAUSDT
$0.45973
