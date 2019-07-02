Chiliz (CHZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chiliz (CHZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chiliz (CHZ) teave Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG. Ametlik veebisait: https://www.chiliz.com/ Valge raamat: https://www.chiliz.com/docs/CHZ_whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://scan.chiliz.com/ Ostke CHZ kohe!

Chiliz (CHZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chiliz (CHZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 385.13M $ 385.13M $ 385.13M Koguvaru: $ 9.79B $ 9.79B $ 9.79B Ringlev varu: $ 9.79B $ 9.79B $ 9.79B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 385.13M $ 385.13M $ 385.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.94781 $ 0.94781 $ 0.94781 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 Praegune hind: $ 0.03935 $ 0.03935 $ 0.03935 Lisateave Chiliz (CHZ) hinna kohta

Chiliz (CHZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chiliz (CHZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHZ tokeni tokenoomikat, avastage CHZ tokeni reaalajas hinda!

Chiliz (CHZ) hinna ajalugu CHZ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CHZ hinna ajalugu kohe!

