Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Chiliz on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



- Kontrollida CHZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chiliz kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chiliz ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chiliz hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chiliz (CHZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chiliz (CHZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chiliz nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Chiliz (CHZ) tokenoomika

Chiliz (CHZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chiliz (CHZ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chiliz osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chiliz osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHZ kohalike valuutade suhtes

Chiliz ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Chiliz võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chiliz kohta Kui palju on Chiliz (CHZ) tänapäeval väärt? Reaalajas CHZ hind USD on 0.04252 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHZ/USD hind? $ 0.04252 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Chiliz turukapitalisatsioon? CHZ turukapitalisatsioon on $ 415.92M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHZ ringlev varu? CHZ ringlev varu on 9.78B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHZ (ATH) hind? CHZ saavutab ATH hinna summas 0.89147509 USD . Mis oli kõigi aegade CHZ madalaim (ATL) hind? CHZ nägi ATL hinda summas 0.0040007649349 USD . Milline on CHZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHZ kauplemismaht on $ 580.73K USD . Kas CHZ sel aastal kõrgemale ka suundub? CHZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHZ hinna ennustust

Värsked uudised

