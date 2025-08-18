Chiliz (CHZ) reaalajas hind on $ 0.04252. Viimase 24 tunni jooksul CHZ kaubeldud madalaim $ 0.04124 ja kõrgeim $ 0.04252 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.89147509 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0040007649349.
Lüliajalise tootluse osas on CHZ muutunud +0.90% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel -1.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chiliz (CHZ) – turuteave
No.142
$ 415.92M
$ 415.92M$ 415.92M
$ 580.73K
$ 580.73K$ 580.73K
$ 415.92M
$ 415.92M$ 415.92M
9.78B
9.78B 9.78B
--
----
9,781,646,919
9,781,646,919 9,781,646,919
0.01%
2019-07-02 00:00:00
ETH
Chiliz praegune turukapitalisatsioon on $ 415.92M$ 580.73K 24 tunnise kauplemismahuga. CHZ ringlev varu on 9.78B, mille koguvaru on 9781646919. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Chiliz (CHZ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Chiliz tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000382
+0.09%
30 päeva
$ -0.00074
-1.72%
60 päeva
$ +0.0079
+22.81%
90 päeva
$ -0.00113
-2.59%
Chiliz Hinnamuutus täna
Täna registreeris CHZ muutuse $ +0.0000382 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Chiliz 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00074 (-1.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Chiliz 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHZ $ +0.0079 (+22.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Chiliz 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00113 (-2.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Chiliz (CHZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.
Chiliz on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chiliz investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CHZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Chiliz kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chiliz ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Chiliz hinna ennustus (USD)
Kui palju on Chiliz (CHZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chiliz (CHZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chiliz nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Chiliz (CHZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Chiliz (CHZ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Chiliz osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chiliz osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.