Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

KohtNo.139

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.24%

Ringlev varu9,817,753,305

Maksimaalne varu

Koguvaru9,817,753,305

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2019-07-02 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.89147509,2021-03-13

Madalaim hind0.0040007649349,2019-09-27

Avalik plokiahelETH

Loading...