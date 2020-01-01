CELO (CELO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CELO (CELO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CELO (CELO) teave Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD). Ametlik veebisait: https://celo.org/ Valge raamat: http://docs.celo.org/ Plokiahela Explorer: https://celoscan.io Ostke CELO kohe!

CELO (CELO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CELO (CELO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 184.73M $ 184.73M $ 184.73M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 578.72M $ 578.72M $ 578.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 319.20M $ 319.20M $ 319.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.211 $ 5.211 $ 5.211 Kõigi aegade madalaim: $ 0.2383232905502136 $ 0.2383232905502136 $ 0.2383232905502136 Praegune hind: $ 0.3192 $ 0.3192 $ 0.3192 Lisateave CELO (CELO) hinna kohta

CELO (CELO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CELO (CELO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CELO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CELO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CELO tokeni tokenoomikat, avastage CELO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CELO Kas olete huvitatud CELO (CELO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CELO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CELO MEXC-ist osta!

CELO (CELO) hinna ajalugu CELO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CELO hinna ajalugu kohe!

CELO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CELO võiks suunduda? Meie CELO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CELO tokeni hinna ennustust kohe!

