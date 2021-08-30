CELO

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

NimiCELO

KohtNo.252

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)2.20%

Ringlev varu581,410,254

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.5814%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim10.6583577,2021-08-30

Madalaim hind0.2383232905502136,2025-06-22

Avalik plokiahelCELO

TutvustusCelo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

