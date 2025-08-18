Rohkem infot CELO

CELO hind(CELO)

CELO (CELO) reaalajas hinnagraafik
CELO (CELO) hinna teave (USD)

-4.92%

CELO

CELO praegune turukapitalisatsioon on $ 201.68M $ 556.86K 24 tunnise kauplemismahuga. CELO ringlev varu on 578.72M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 348.50M.

CELO (CELO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CELO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004699-1.32%
30 päeva$ -0.0027-0.77%
60 päeva$ +0.0671+23.84%
90 päeva$ -0.0301-7.96%
CELO Hinnamuutus täna

Täna registreeris CELO muutuse $ -0.004699 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CELO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0027 (-0.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CELO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CELO $ +0.0671 (+23.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CELO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0301 (-7.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CELO (CELO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CELO hinnaajaloo lehte.

Mis on CELO (CELO)

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

CELO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CELO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CELO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CELO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CELO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CELO hinna ennustus (USD)

Kui palju on CELO (CELO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CELO (CELO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CELO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CELO hinna ennustust kohe!

CELO (CELO) tokenoomika

CELO (CELO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CELO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CELO (CELO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CELO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CELO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CELO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CELO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CELO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CELO kohta

Kui palju on CELO (CELO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CELO hind USD on 0.3485 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CELO/USD hind?
Praegune hind CELO/USD on $ 0.3485. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CELO turukapitalisatsioon?
CELO turukapitalisatsioon on $ 201.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CELO ringlev varu?
CELO ringlev varu on 578.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CELO (ATH) hind?
CELO saavutab ATH hinna summas 10.6583577 USD.
Mis oli kõigi aegade CELO madalaim (ATL) hind?
CELO nägi ATL hinda summas 0.2383232905502136 USD.
Milline on CELO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CELO kauplemismaht on $ 556.86K USD.
Kas CELO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CELO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CELO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

