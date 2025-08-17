Rohkem infot CATI

Catizen hind(CATI)

$0.094
+5.34%1D
Catizen (CATI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-17 23:59:43 (UTC+8)

Catizen (CATI) hinna teave (USD)

$ 0.0888
24 h madal
$ 0.09541
24 h kõrge

$ 0.0888
$ 0.09541
$ 1.29322
$ 0.06848760725608903
+0.68%

+5.34%

+0.17%

+0.17%

Catizen (CATI) reaalajas hind on $ 0.09391. Viimase 24 tunni jooksul CATI kaubeldud madalaim $ 0.0888 ja kõrgeim $ 0.09541 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.29322 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06848760725608903.

Lüliajalise tootluse osas on CATI muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, +5.34% 24 tunni vältel +0.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Catizen (CATI) – turuteave

No.757

$ 30.59M
$ 559.06K
$ 93.91M
325.79M
1,000,000,000
1,000,000,000
32.57%

TONCOIN

Catizen praegune turukapitalisatsioon on $ 30.59M $ 559.06K 24 tunnise kauplemismahuga. CATI ringlev varu on 325.79M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 93.91M.

Catizen (CATI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Catizen tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0047651+5.34%
30 päeva$ -0.00245-2.55%
60 päeva$ +0.01901+25.38%
90 päeva$ -0.00982-9.47%
Catizen Hinnamuutus täna

Täna registreeris CATI muutuse $ +0.0047651 (+5.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Catizen 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00245 (-2.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Catizen 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CATI $ +0.01901 (+25.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Catizen 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00982 (-9.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Catizen (CATI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Catizen hinnaajaloo lehte.

Mis on Catizen (CATI)

Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

Catizen on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Catizen investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CATI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Catizen kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Catizen ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Catizen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Catizen (CATI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catizen (CATI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catizen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Catizen hinna ennustust kohe!

Catizen (CATI) tokenoomika

Catizen (CATI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Catizen (CATI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Catizen osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Catizen osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CATI kohalike valuutade suhtes

1 Catizen(CATI)/VND
2,471.24165
1 Catizen(CATI)/AUD
A$0.1427432
1 Catizen(CATI)/GBP
0.0685543
1 Catizen(CATI)/EUR
0.0798235
1 Catizen(CATI)/USD
$0.09391
1 Catizen(CATI)/MYR
RM0.3953611
1 Catizen(CATI)/TRY
3.8305889
1 Catizen(CATI)/JPY
¥13.80477
1 Catizen(CATI)/ARS
ARS$121.8022091
1 Catizen(CATI)/RUB
7.4855661
1 Catizen(CATI)/INR
8.2180641
1 Catizen(CATI)/IDR
Rp1,514.6772073
1 Catizen(CATI)/KRW
130.4297208
1 Catizen(CATI)/PHP
5.3106105
1 Catizen(CATI)/EGP
￡E.4.5320966
1 Catizen(CATI)/BRL
R$0.507114
1 Catizen(CATI)/CAD
C$0.1295958
1 Catizen(CATI)/BDT
11.4044304
1 Catizen(CATI)/NGN
144.0335234
1 Catizen(CATI)/UAH
3.8700311
1 Catizen(CATI)/VES
Bs12.67785
1 Catizen(CATI)/CLP
$90.52924
1 Catizen(CATI)/PKR
Rs26.6028248
1 Catizen(CATI)/KZT
50.8438131
1 Catizen(CATI)/THB
฿3.033293
1 Catizen(CATI)/TWD
NT$2.8201173
1 Catizen(CATI)/AED
د.إ0.3446497
1 Catizen(CATI)/CHF
Fr0.075128
1 Catizen(CATI)/HKD
HK$0.7343762
1 Catizen(CATI)/AMD
֏35.8980366
1 Catizen(CATI)/MAD
.د.م0.8442509
1 Catizen(CATI)/MXN
$1.7720817
1 Catizen(CATI)/PLN
0.3418324
1 Catizen(CATI)/RON
лв0.4056912
1 Catizen(CATI)/SEK
kr0.8968405
1 Catizen(CATI)/BGN
лв0.1568297
1 Catizen(CATI)/HUF
Ft31.704016
1 Catizen(CATI)/CZK
1.962719
1 Catizen(CATI)/KWD
د.ك0.02864255
1 Catizen(CATI)/ILS
0.3164767
1 Catizen(CATI)/NOK
kr0.9569429
1 Catizen(CATI)/NZD
$0.1577688

Catizen ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Catizen võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Catizen ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catizen kohta

Kui palju on Catizen (CATI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATI hind USD on 0.09391 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATI/USD hind?
Praegune hind CATI/USD on $ 0.09391. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Catizen turukapitalisatsioon?
CATI turukapitalisatsioon on $ 30.59M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATI ringlev varu?
CATI ringlev varu on 325.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATI (ATH) hind?
CATI saavutab ATH hinna summas 1.29322 USD.
Mis oli kõigi aegade CATI madalaim (ATL) hind?
CATI nägi ATL hinda summas 0.06848760725608903 USD.
Milline on CATI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATI kauplemismaht on $ 559.06K USD.
Kas CATI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-17 23:59:43 (UTC+8)

Catizen (CATI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 CATI = 0.09391 USD

