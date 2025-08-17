Catizen (CATI) reaalajas hind on $ 0.09391. Viimase 24 tunni jooksul CATI kaubeldud madalaim $ 0.0888 ja kõrgeim $ 0.09541 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.29322 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06848760725608903.
Lüliajalise tootluse osas on CATI muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, +5.34% 24 tunni vältel +0.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Catizen (CATI) – turuteave
Catizen praegune turukapitalisatsioon on $ 30.59M$ 559.06K 24 tunnise kauplemismahuga. CATI ringlev varu on 325.79M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 93.91M.
Catizen (CATI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Catizen tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0047651
+5.34%
30 päeva
$ -0.00245
-2.55%
60 päeva
$ +0.01901
+25.38%
90 päeva
$ -0.00982
-9.47%
Catizen Hinnamuutus täna
Täna registreeris CATI muutuse $ +0.0047651 (+5.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Catizen 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00245 (-2.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Catizen 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CATI $ +0.01901 (+25.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Catizen 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00982 (-9.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Catizen (CATI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world.
Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.
Catizen hinna ennustus (USD)
Kui palju on Catizen (CATI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catizen (CATI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catizen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Catizen (CATI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Catizen (CATI) ostujuhend
