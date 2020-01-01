Catizen (CATI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Catizen (CATI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Catizen (CATI) teave Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay. Ametlik veebisait: https://catizen.ai/ Valge raamat: https://docs.catizen.ai/ Plokiahela Explorer: https://tonviewer.com/EQD-cvR0Nz6XAyRBvbhz-abTrRC6sI5tvHvvpeQraV9UAAD7 Ostke CATI kohe!

Catizen (CATI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Catizen (CATI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.51M $ 28.51M $ 28.51M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 325.79M $ 325.79M $ 325.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 87.50M $ 87.50M $ 87.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06848760725608903 $ 0.06848760725608903 $ 0.06848760725608903 Praegune hind: $ 0.0875 $ 0.0875 $ 0.0875 Lisateave Catizen (CATI) hinna kohta

Catizen (CATI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Catizen (CATI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATI tokeni tokenoomikat, avastage CATI tokeni reaalajas hinda!

Catizen (CATI) hinna ajalugu CATI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CATI hinna ajalugu kohe!

CATI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATI võiks suunduda? Meie CATI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CATI tokeni hinna ennustust kohe!

