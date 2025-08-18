Simons Cat (CAT) reaalajas hind on $ 0.000008334. Viimase 24 tunni jooksul CAT kaubeldud madalaim $ 0.000008221 ja kõrgeim $ 0.000008562 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000068714136044313 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000004169382505533.
Lüliajalise tootluse osas on CAT muutunud -2.21% viimase tunni jooksul, -1.84% 24 tunni vältel -13.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Simons Cat (CAT) – turuteave
No.521
$ 60.80M
$ 60.80M
$ 202.98K
$ 202.98K
$ 75.01M
$ 75.01M
7.30T
7.30T
9,000,000,000,000
9,000,000,000,000
8,098,242,147,052.797
8,098,242,147,052.797
81.05%
BSC
Simons Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 60.80M$ 202.98K 24 tunnise kauplemismahuga. CAT ringlev varu on 7.30T, mille koguvaru on 8098242147052.797. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 75.01M.
Simons Cat (CAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Simons Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000001572
-1.84%
30 päeva
$ -0.000000542
-6.11%
60 päeva
$ +0.000002269
+37.41%
90 päeva
$ -0.000000843
-9.19%
Simons Cat Hinnamuutus täna
Täna registreeris CAT muutuse $ -0.0000001572 (-1.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Simons Cat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000542 (-6.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Simons Cat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAT $ +0.000002269 (+37.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Simons Cat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000843 (-9.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Simons Cat (CAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.
Simons Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Simons Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Simons Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Simons Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Simons Cat hinna ennustus (USD)
Kui palju on Simons Cat (CAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Simons Cat (CAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Simons Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Simons Cat (CAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Simons Cat (CAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Simons Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Simons Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.