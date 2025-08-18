Rohkem infot CAT

Simons Cat hind(CAT)

1 CAT/USD reaalajas hind:

$0.00000834
$0.00000834$0.00000834
-1.85%1D
USD
Simons Cat (CAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:14:18 (UTC+8)

Simons Cat (CAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000008221
$ 0.000008221$ 0.000008221
24 h madal
$ 0.000008562
$ 0.000008562$ 0.000008562
24 h kõrge

$ 0.000008221
$ 0.000008221$ 0.000008221

$ 0.000008562
$ 0.000008562$ 0.000008562

$ 0.000068714136044313
$ 0.000068714136044313$ 0.000068714136044313

$ 0.000004169382505533
$ 0.000004169382505533$ 0.000004169382505533

-2.21%

-1.84%

-13.91%

-13.91%

Simons Cat (CAT) reaalajas hind on $ 0.000008334. Viimase 24 tunni jooksul CAT kaubeldud madalaim $ 0.000008221 ja kõrgeim $ 0.000008562 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000068714136044313 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000004169382505533.

Lüliajalise tootluse osas on CAT muutunud -2.21% viimase tunni jooksul, -1.84% 24 tunni vältel -13.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Simons Cat (CAT) – turuteave

No.521

$ 60.80M
$ 60.80M$ 60.80M

$ 202.98K
$ 202.98K$ 202.98K

$ 75.01M
$ 75.01M$ 75.01M

7.30T
7.30T 7.30T

9,000,000,000,000
9,000,000,000,000 9,000,000,000,000

8,098,242,147,052.797
8,098,242,147,052.797 8,098,242,147,052.797

81.05%

BSC

Simons Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 60.80M $ 202.98K 24 tunnise kauplemismahuga. CAT ringlev varu on 7.30T, mille koguvaru on 8098242147052.797. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 75.01M.

Simons Cat (CAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Simons Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000001572-1.84%
30 päeva$ -0.000000542-6.11%
60 päeva$ +0.000002269+37.41%
90 päeva$ -0.000000843-9.19%
Simons Cat Hinnamuutus täna

Täna registreeris CAT muutuse $ -0.0000001572 (-1.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Simons Cat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000542 (-6.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Simons Cat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAT $ +0.000002269 (+37.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Simons Cat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000843 (-9.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Simons Cat (CAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Simons Cat hinnaajaloo lehte.

Mis on Simons Cat (CAT)

Simon's Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon's Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon's Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

Simons Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Simons Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Simons Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Simons Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Simons Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Simons Cat (CAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Simons Cat (CAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Simons Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Simons Cat hinna ennustust kohe!

Simons Cat (CAT) tokenoomika

Simons Cat (CAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Simons Cat (CAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Simons Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Simons Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CAT kohalike valuutade suhtes

Simons Cat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Simons Cat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Simons Cat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Simons Cat kohta

Kui palju on Simons Cat (CAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAT hind USD on 0.000008334 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAT/USD hind?
Praegune hind CAT/USD on $ 0.000008334. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Simons Cat turukapitalisatsioon?
CAT turukapitalisatsioon on $ 60.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAT ringlev varu?
CAT ringlev varu on 7.30T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAT (ATH) hind?
CAT saavutab ATH hinna summas 0.000068714136044313 USD.
Mis oli kõigi aegade CAT madalaim (ATL) hind?
CAT nägi ATL hinda summas 0.000004169382505533 USD.
Milline on CAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAT kauplemismaht on $ 202.98K USD.
Kas CAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:14:18 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

