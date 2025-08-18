Mis on Simons Cat (CAT)

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

Simons Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Simons Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Simons Cat kohta Kui palju on Simons Cat (CAT) tänapäeval väärt? Reaalajas CAT hind USD on 0.000008334 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CAT/USD hind? $ 0.000008334 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Simons Cat turukapitalisatsioon? CAT turukapitalisatsioon on $ 60.80M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CAT ringlev varu? CAT ringlev varu on 7.30T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAT (ATH) hind? CAT saavutab ATH hinna summas 0.000068714136044313 USD . Mis oli kõigi aegade CAT madalaim (ATL) hind? CAT nägi ATL hinda summas 0.000004169382505533 USD . Milline on CAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CAT kauplemismaht on $ 202.98K USD . Kas CAT sel aastal kõrgemale ka suundub? CAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAT hinna ennustust

