Simons Cat (CAT) teave Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. Ametlik veebisait: https://www.simonscat.xyz/ Valge raamat: https://docs.simons.cat Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse Ostke CAT kohe!

Simons Cat (CAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Simons Cat (CAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.71M $ 55.71M $ 55.71M Koguvaru: $ 8.10T $ 8.10T $ 8.10T Ringlev varu: $ 7.30T $ 7.30T $ 7.30T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.73M $ 68.73M $ 68.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00007098 $ 0.00007098 $ 0.00007098 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 Praegune hind: $ 0.000007637 $ 0.000007637 $ 0.000007637 Lisateave Simons Cat (CAT) hinna kohta

Simons Cat (CAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Simons Cat (CAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAT tokeni tokenoomikat, avastage CAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CAT Kas olete huvitatud Simons Cat (CAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CAT MEXC-ist osta!

Simons Cat (CAT) hinna ajalugu CAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CAT hinna ajalugu kohe!

CAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CAT võiks suunduda? Meie CAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CAT tokeni hinna ennustust kohe!

