BULLS (BULLS) teave Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal. Ametlik veebisait: https://battlebulls.com Valge raamat: https://battlebulls.com/documents/WhitePaper.pdf Plokiahela Explorer: https://smartexplorer.com/blockchain/contracts/sgoaR28U2uFjURPsCa29LoLcLv2Zmq28ij Ostke BULLS kohe!

BULLS (BULLS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BULLS (BULLS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 3.14K $ 3.14K $ 3.14K Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 566.30K $ 566.30K $ 566.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 180.42 $ 180.42 $ 180.42 Lisateave BULLS (BULLS) hinna kohta

BULLS (BULLS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BULLS (BULLS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BULLS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BULLS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BULLS tokeni tokenoomikat, avastage BULLS tokeni reaalajas hinda!

BULLS (BULLS) hinna ajalugu BULLS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BULLS hinna ajalugu kohe!

BULLS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BULLS võiks suunduda? Meie BULLS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BULLS tokeni hinna ennustust kohe!

