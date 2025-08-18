Rohkem infot BULLS

BULLS logo

BULLS hind(BULLS)

1 BULLS/USD reaalajas hind:

+0.49%1D
BULLS (BULLS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:29:40 (UTC+8)

BULLS (BULLS) hinna teave (USD)

BULLS (BULLS) reaalajas hind on $ 181.5. Viimase 24 tunni jooksul BULLS kaubeldud madalaim $ 179.98 ja kõrgeim $ 181.91 näitab aktiivset turu volatiivsust. BULLSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on BULLS muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, +0.49% 24 tunni vältel -0.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BULLS (BULLS) – turuteave

$ 69.48K
$ 69.48K$ 69.48K

$ 569.69K
$ 569.69K$ 569.69K

3,138.7788224
3,138.7788224 3,138.7788224

SMART

BULLS praegune turukapitalisatsioon on -- $ 69.48K 24 tunnise kauplemismahuga. BULLS ringlev varu on --, mille koguvaru on 3138.7788224. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

BULLS (BULLS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BULLS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.885+0.49%
30 päeva$ +10.92+6.40%
60 päeva$ +49.95+37.97%
90 päeva$ +11.78+6.94%
BULLS Hinnamuutus täna

Täna registreeris BULLS muutuse $ +0.885 (+0.49%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BULLS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +10.92 (+6.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BULLS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BULLS $ +49.95 (+37.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BULLS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +11.78 (+6.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BULLS (BULLS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BULLS hinnaajaloo lehte.

Mis on BULLS (BULLS)

Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal.

BULLS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BULLS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida BULLS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BULLS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BULLS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BULLS hinna ennustus (USD)

Kui palju on BULLS (BULLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BULLS (BULLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BULLS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BULLS hinna ennustust kohe!

BULLS (BULLS) tokenoomika

BULLS (BULLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BULLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BULLS (BULLS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BULLS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BULLS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BULLS kohalike valuutade suhtes

1 BULLS(BULLS)/VND
4,776,172.5
1 BULLS(BULLS)/AUD
A$275.88
1 BULLS(BULLS)/GBP
132.495
1 BULLS(BULLS)/EUR
154.275
1 BULLS(BULLS)/USD
$181.5
1 BULLS(BULLS)/MYR
RM764.115
1 BULLS(BULLS)/TRY
7,403.385
1 BULLS(BULLS)/JPY
¥26,680.5
1 BULLS(BULLS)/ARS
ARS$235,407.315
1 BULLS(BULLS)/RUB
14,478.255
1 BULLS(BULLS)/INR
15,883.065
1 BULLS(BULLS)/IDR
Rp2,927,418.945
1 BULLS(BULLS)/KRW
252,081.72
1 BULLS(BULLS)/PHP
10,263.825
1 BULLS(BULLS)/EGP
￡E.8,764.635
1 BULLS(BULLS)/BRL
R$980.1
1 BULLS(BULLS)/CAD
C$250.47
1 BULLS(BULLS)/BDT
22,041.36
1 BULLS(BULLS)/NGN
278,373.81
1 BULLS(BULLS)/UAH
7,479.615
1 BULLS(BULLS)/VES
Bs24,502.5
1 BULLS(BULLS)/CLP
$174,966
1 BULLS(BULLS)/PKR
Rs51,415.32
1 BULLS(BULLS)/KZT
98,265.915
1 BULLS(BULLS)/THB
฿5,882.415
1 BULLS(BULLS)/TWD
NT$5,450.445
1 BULLS(BULLS)/AED
د.إ666.105
1 BULLS(BULLS)/CHF
Fr145.2
1 BULLS(BULLS)/HKD
HK$1,419.33
1 BULLS(BULLS)/AMD
֏69,380.19
1 BULLS(BULLS)/MAD
.د.م1,631.685
1 BULLS(BULLS)/MXN
$3,399.495
1 BULLS(BULLS)/PLN
660.66
1 BULLS(BULLS)/RON
лв784.08
1 BULLS(BULLS)/SEK
kr1,731.51
1 BULLS(BULLS)/BGN
лв303.105
1 BULLS(BULLS)/HUF
Ft61,337.925
1 BULLS(BULLS)/CZK
3,800.61
1 BULLS(BULLS)/KWD
د.ك55.3575
1 BULLS(BULLS)/ILS
611.655
1 BULLS(BULLS)/NOK
kr1,845.855
1 BULLS(BULLS)/NZD
$304.92

BULLS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BULLS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BULLS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BULLS kohta

Kui palju on BULLS (BULLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BULLS hind USD on 181.5 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BULLS/USD hind?
Praegune hind BULLS/USD on $ 181.5. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BULLS turukapitalisatsioon?
BULLS turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BULLS ringlev varu?
BULLS ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BULLS (ATH) hind?
BULLS saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade BULLS madalaim (ATL) hind?
BULLS nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on BULLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BULLS kauplemismaht on $ 69.48K USD.
Kas BULLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BULLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BULLS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:29:40 (UTC+8)

BULLS (BULLS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

