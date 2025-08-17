Rohkem infot BONE

BONE SHIBASWAP (BONE) hinna teave (USD)

BONE SHIBASWAP (BONE) reaalajas hind on $ 0.1727. Viimase 24 tunni jooksul BONE kaubeldud madalaim $ 0.1661 ja kõrgeim $ 0.1748 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 41.67355339721391 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.16148211134863893.

Lüliajalise tootluse osas on BONE muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, +1.29% 24 tunni vältel -5.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BONE SHIBASWAP (BONE) – turuteave

No.671

$ 39.71M
$ 39.71M$ 39.71M

$ 114.09K
$ 114.09K$ 114.09K

$ 43.18M
$ 43.18M$ 43.18M

229.92M
229.92M 229.92M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

249,999,401.82484713
249,999,401.82484713 249,999,401.82484713

91.96%

ETH

BONE SHIBASWAP praegune turukapitalisatsioon on $ 39.71M $ 114.09K 24 tunnise kauplemismahuga. BONE ringlev varu on 229.92M, mille koguvaru on 249999401.82484713. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.18M.

BONE SHIBASWAP (BONE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BONE SHIBASWAP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.002199+1.29%
30 päeva$ -0.0336-16.29%
60 päeva$ -0.061-26.11%
90 päeva$ -0.1325-43.42%
BONE SHIBASWAP Hinnamuutus täna

Täna registreeris BONE muutuse $ +0.002199 (+1.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BONE SHIBASWAP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0336 (-16.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BONE SHIBASWAP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BONE $ -0.061 (-26.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BONE SHIBASWAP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1325 (-43.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BONE SHIBASWAP (BONE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BONE SHIBASWAP hinnaajaloo lehte.

Mis on BONE SHIBASWAP (BONE)

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BONE SHIBASWAP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BONE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BONE SHIBASWAP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BONE SHIBASWAP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BONE SHIBASWAP hinna ennustus (USD)

Kui palju on BONE SHIBASWAP (BONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BONE SHIBASWAP (BONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BONE SHIBASWAP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BONE SHIBASWAP hinna ennustust kohe!

BONE SHIBASWAP (BONE) tokenoomika

BONE SHIBASWAP (BONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BONE SHIBASWAP (BONE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BONE SHIBASWAP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BONE SHIBASWAP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BONE SHIBASWAP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BONE SHIBASWAP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse BONE SHIBASWAP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BONE SHIBASWAP kohta

Kui palju on BONE SHIBASWAP (BONE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BONE hind USD on 0.1727 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BONE/USD hind?
Praegune hind BONE/USD on $ 0.1727. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BONE SHIBASWAP turukapitalisatsioon?
BONE turukapitalisatsioon on $ 39.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BONE ringlev varu?
BONE ringlev varu on 229.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONE (ATH) hind?
BONE saavutab ATH hinna summas 41.67355339721391 USD.
Mis oli kõigi aegade BONE madalaim (ATL) hind?
BONE nägi ATL hinda summas 0.16148211134863893 USD.
Milline on BONE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BONE kauplemismaht on $ 114.09K USD.
Kas BONE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONE hinna ennustust.
BONE SHIBASWAP (BONE) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

