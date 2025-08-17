BONE SHIBASWAP (BONE) reaalajas hind on $ 0.1727. Viimase 24 tunni jooksul BONE kaubeldud madalaim $ 0.1661 ja kõrgeim $ 0.1748 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 41.67355339721391 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.16148211134863893.
Lüliajalise tootluse osas on BONE muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, +1.29% 24 tunni vältel -5.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BONE SHIBASWAP (BONE) – turuteave
No.671
$ 39.71M
$ 39.71M
$ 114.09K
$ 114.09K
$ 43.18M
$ 43.18M
229.92M
229.92M
250,000,000
250,000,000
249,999,401.82484713
249,999,401.82484713
91.96%
ETH
BONE SHIBASWAP praegune turukapitalisatsioon on $ 39.71M$ 114.09K 24 tunnise kauplemismahuga. BONE ringlev varu on 229.92M, mille koguvaru on 249999401.82484713. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.18M.
BONE SHIBASWAP (BONE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BONE SHIBASWAP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.002199
+1.29%
30 päeva
$ -0.0336
-16.29%
60 päeva
$ -0.061
-26.11%
90 päeva
$ -0.1325
-43.42%
BONE SHIBASWAP Hinnamuutus täna
Täna registreeris BONE muutuse $ +0.002199 (+1.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BONE SHIBASWAP 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0336 (-16.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BONE SHIBASWAP 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BONE $ -0.061 (-26.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BONE SHIBASWAP 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1325 (-43.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BONE SHIBASWAP (BONE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.
BONE SHIBASWAP hinna ennustus (USD)
Kui palju on BONE SHIBASWAP (BONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BONE SHIBASWAP (BONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BONE SHIBASWAP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BONE SHIBASWAP (BONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
