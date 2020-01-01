BONE SHIBASWAP (BONE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BONE SHIBASWAP (BONE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BONE SHIBASWAP (BONE) teave BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Ametlik veebisait: https://www.shibatoken.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 Ostke BONE kohe!

BONE SHIBASWAP (BONE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BONE SHIBASWAP (BONE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.88M $ 36.88M $ 36.88M Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.10M $ 40.10M $ 40.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Kõigi aegade madalaim: $ 0.16148211134863893 $ 0.16148211134863893 $ 0.16148211134863893 Praegune hind: $ 0.1604 $ 0.1604 $ 0.1604 Lisateave BONE SHIBASWAP (BONE) hinna kohta

BONE SHIBASWAP (BONE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BONE SHIBASWAP (BONE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BONE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BONE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BONE tokeni tokenoomikat, avastage BONE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BONE Kas olete huvitatud BONE SHIBASWAP (BONE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BONE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BONE MEXC-ist osta!

BONE SHIBASWAP (BONE) hinna ajalugu BONE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BONE hinna ajalugu kohe!

BONE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BONE võiks suunduda? Meie BONE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BONE tokeni hinna ennustust kohe!

