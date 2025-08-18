Rohkem infot BITBOARD

Bitboard logo

Bitboard hind(BITBOARD)

1 BITBOARD/USD reaalajas hind:

$0.0008757
+0.02%1D
USD
Bitboard (BITBOARD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:10:20 (UTC+8)

Bitboard (BITBOARD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0008725
24 h madal
$ 0.0008973
24 h kõrge

$ 0.0008725
$ 0.0008973
$ 0.24511047071194392
$ 0.000066883793567678
+0.02%

+0.02%

-1.78%

-1.78%

Bitboard (BITBOARD) reaalajas hind on $ 0.0008757. Viimase 24 tunni jooksul BITBOARD kaubeldud madalaim $ 0.0008725 ja kõrgeim $ 0.0008973 näitab aktiivset turu volatiivsust. BITBOARDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.24511047071194392 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000066883793567678.

Lüliajalise tootluse osas on BITBOARD muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -1.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitboard (BITBOARD) – turuteave

No.1548

$ 3.86M
$ 16.22K
$ 7.09M
4.40B
8,100,000,000
8,100,000,000
54.38%

MATIC

Bitboard praegune turukapitalisatsioon on $ 3.86M $ 16.22K 24 tunnise kauplemismahuga. BITBOARD ringlev varu on 4.40B, mille koguvaru on 8100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.09M.

Bitboard (BITBOARD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bitboard tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000175+0.02%
30 päeva$ +0.0001264+16.86%
60 päeva$ +0.0000325+3.85%
90 päeva$ -0.0005736-39.58%
Bitboard Hinnamuutus täna

Täna registreeris BITBOARD muutuse $ +0.000000175 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bitboard 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001264 (+16.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bitboard 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BITBOARD $ +0.0000325 (+3.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bitboard 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005736 (-39.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bitboard (BITBOARD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bitboard hinnaajaloo lehte.

Mis on Bitboard (BITBOARD)

BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist.

Bitboard on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bitboard investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BITBOARD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bitboard kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bitboard ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bitboard hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitboard (BITBOARD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitboard (BITBOARD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitboard nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitboard hinna ennustust kohe!

Bitboard (BITBOARD) tokenoomika

Bitboard (BITBOARD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BITBOARD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bitboard (BITBOARD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bitboard osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bitboard osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BITBOARD kohalike valuutade suhtes

1 Bitboard(BITBOARD)/VND
23.0440455
1 Bitboard(BITBOARD)/AUD
A$0.001331064
1 Bitboard(BITBOARD)/GBP
0.000639261
1 Bitboard(BITBOARD)/EUR
0.000744345
1 Bitboard(BITBOARD)/USD
$0.0008757
1 Bitboard(BITBOARD)/MYR
RM0.003686697
1 Bitboard(BITBOARD)/TRY
0.035719803
1 Bitboard(BITBOARD)/JPY
¥0.1287279
1 Bitboard(BITBOARD)/ARS
ARS$1.135791657
1 Bitboard(BITBOARD)/RUB
0.069802047
1 Bitboard(BITBOARD)/INR
0.076632507
1 Bitboard(BITBOARD)/IDR
Rp14.124191571
1 Bitboard(BITBOARD)/KRW
1.216242216
1 Bitboard(BITBOARD)/PHP
0.049520835
1 Bitboard(BITBOARD)/EGP
￡E.0.042261282
1 Bitboard(BITBOARD)/BRL
R$0.00472878
1 Bitboard(BITBOARD)/CAD
C$0.001208466
1 Bitboard(BITBOARD)/BDT
0.106345008
1 Bitboard(BITBOARD)/NGN
1.343096118
1 Bitboard(BITBOARD)/UAH
0.036087597
1 Bitboard(BITBOARD)/VES
Bs0.1182195
1 Bitboard(BITBOARD)/CLP
$0.8441748
1 Bitboard(BITBOARD)/PKR
Rs0.248068296
1 Bitboard(BITBOARD)/KZT
0.474112737
1 Bitboard(BITBOARD)/THB
฿0.028363923
1 Bitboard(BITBOARD)/TWD
NT$0.026297271
1 Bitboard(BITBOARD)/AED
د.إ0.003213819
1 Bitboard(BITBOARD)/CHF
Fr0.00070056
1 Bitboard(BITBOARD)/HKD
HK$0.006847974
1 Bitboard(BITBOARD)/AMD
֏0.334745082
1 Bitboard(BITBOARD)/MAD
.د.م0.007872543
1 Bitboard(BITBOARD)/MXN
$0.016524459
1 Bitboard(BITBOARD)/PLN
0.003187548
1 Bitboard(BITBOARD)/RON
лв0.003783024
1 Bitboard(BITBOARD)/SEK
kr0.008362935
1 Bitboard(BITBOARD)/BGN
лв0.001462419
1 Bitboard(BITBOARD)/HUF
Ft0.29563632
1 Bitboard(BITBOARD)/CZK
0.01830213
1 Bitboard(BITBOARD)/KWD
د.ك0.0002670885
1 Bitboard(BITBOARD)/ILS
0.002951109
1 Bitboard(BITBOARD)/NOK
kr0.008923383
1 Bitboard(BITBOARD)/NZD
$0.001471176

Bitboard ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bitboard võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bitboard ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitboard kohta

Kui palju on Bitboard (BITBOARD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BITBOARD hind USD on 0.0008757 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BITBOARD/USD hind?
Praegune hind BITBOARD/USD on $ 0.0008757. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitboard turukapitalisatsioon?
BITBOARD turukapitalisatsioon on $ 3.86M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BITBOARD ringlev varu?
BITBOARD ringlev varu on 4.40B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BITBOARD (ATH) hind?
BITBOARD saavutab ATH hinna summas 0.24511047071194392 USD.
Mis oli kõigi aegade BITBOARD madalaim (ATL) hind?
BITBOARD nägi ATL hinda summas 0.000066883793567678 USD.
Milline on BITBOARD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BITBOARD kauplemismaht on $ 16.22K USD.
Kas BITBOARD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BITBOARD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BITBOARD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

