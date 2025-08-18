Mis on BENQI (BENQI)

BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

BENQI hinna ennustus (USD)

Kui palju on BENQI (BENQI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BENQI (BENQI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BENQI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BENQI (BENQI) tokenoomika

BENQI (BENQI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BENQI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BENQI (BENQI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BENQI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BENQI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BENQI kohalike valuutade suhtes

BENQI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BENQI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BENQI kohta Kui palju on BENQI (BENQI) tänapäeval väärt? Reaalajas BENQI hind USD on 0.007284 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BENQI/USD hind? $ 0.007284 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BENQI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BENQI turukapitalisatsioon? BENQI turukapitalisatsioon on $ 52.36M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BENQI ringlev varu? BENQI ringlev varu on 7.19B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BENQI (ATH) hind? BENQI saavutab ATH hinna summas 0.40805462 USD . Mis oli kõigi aegade BENQI madalaim (ATL) hind? BENQI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BENQI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BENQI kauplemismaht on $ 655.17K USD . Kas BENQI sel aastal kõrgemale ka suundub? BENQI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BENQI hinna ennustust

Värsked uudised

