BENQI (BENQI) reaalajas hind on $ 0.007284. Viimase 24 tunni jooksul BENQI kaubeldud madalaim $ 0.007146 ja kõrgeim $ 0.007712 näitab aktiivset turu volatiivsust. BENQIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.40805462 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BENQI muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -2.65% 24 tunni vältel -3.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BENQI (BENQI) – turuteave
BENQI praegune turukapitalisatsioon on $ 52.36M$ 655.17K 24 tunnise kauplemismahuga. BENQI ringlev varu on 7.19B, mille koguvaru on 7200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.44M.
BENQI (BENQI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BENQI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00019831
-2.65%
30 päeva
$ -0.000109
-1.48%
60 päeva
$ +0.000731
+11.15%
90 päeva
$ -0.001123
-13.36%
BENQI Hinnamuutus täna
Täna registreeris BENQI muutuse $ -0.00019831 (-2.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BENQI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000109 (-1.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BENQI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BENQI $ +0.000731 (+11.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BENQI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001123 (-13.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BENQI (BENQI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.
BENQI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BENQI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BENQI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BENQI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BENQI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BENQI hinna ennustus (USD)
Kui palju on BENQI (BENQI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BENQI (BENQI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BENQI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BENQI (BENQI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BENQI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BENQI (BENQI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BENQI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BENQI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
