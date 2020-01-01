BENQI (BENQI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BENQI (BENQI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BENQI (BENQI) teave BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. Ametlik veebisait: https://benqi.fi/ Valge raamat: https://docs.benqi.fi/ Plokiahela Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1 Ostke BENQI kohe!

BENQI (BENQI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BENQI (BENQI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.92M $ 49.92M $ 49.92M Koguvaru: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Ringlev varu: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.92M $ 49.92M $ 49.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.006934 $ 0.006934 $ 0.006934 Lisateave BENQI (BENQI) hinna kohta

BENQI (BENQI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BENQI (BENQI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BENQI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BENQI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BENQI tokeni tokenoomikat, avastage BENQI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BENQI Kas olete huvitatud BENQI (BENQI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BENQI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BENQI MEXC-ist osta!

BENQI (BENQI) hinna ajalugu BENQI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BENQI hinna ajalugu kohe!

BENQI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BENQI võiks suunduda? Meie BENQI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BENQI tokeni hinna ennustust kohe!

