BELUGA (BELUGA) reaalajas hind on $ 131.6041. Viimase 24 tunni jooksul BELUGA kaubeldud madalaim $ 130.4 ja kõrgeim $ 137.2 näitab aktiivset turu volatiivsust. BELUGAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on BELUGA muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, +0.92% 24 tunni vältel +5.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BELUGA (BELUGA) – turuteave
--
----
$ 63.95K
$ 63.95K$ 63.95K
$ 263.21B
$ 263.21B$ 263.21B
--
----
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
TONCOIN
BELUGA praegune turukapitalisatsioon on --$ 63.95K 24 tunnise kauplemismahuga. BELUGA ringlev varu on --, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
BELUGA (BELUGA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BELUGA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +1.19972
+0.92%
30 päeva
$ +61.7119
+88.29%
60 päeva
$ +41.3291
+45.78%
90 päeva
$ +66.6041
+102.46%
BELUGA Hinnamuutus täna
Täna registreeris BELUGA muutuse $ +1.19972 (+0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BELUGA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +61.7119 (+88.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BELUGA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BELUGA $ +41.3291 (+45.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BELUGA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +66.6041 (+102.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BELUGA (BELUGA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BELUGA meme is loved by hundreds of thousands of users especially in Ton industry. The cute beluga is wearing a hat from Dogwifhat(WIF) which is considered to be one of the moste adored Ton memes around the world.
BELUGA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BELUGA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BELUGA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BELUGA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BELUGA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BELUGA hinna ennustus (USD)
Kui palju on BELUGA (BELUGA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BELUGA (BELUGA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BELUGA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BELUGA (BELUGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BELUGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BELUGA (BELUGA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BELUGA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BELUGA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.