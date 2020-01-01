DAOBASE (BEE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DAOBASE (BEE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DAOBASE (BEE) teave DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place. Ametlik veebisait: https://daobase.ai Valge raamat: https://docs.daobase.ai/daobase Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x1f1bA52c445755C92caFFe7B608B87dCDAf9d825 Ostke BEE kohe!

DAOBASE (BEE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DAOBASE (BEE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.06M $ 10.06M $ 10.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008385260612617898 $ 0.008385260612617898 $ 0.008385260612617898 Praegune hind: $ 0.010059 $ 0.010059 $ 0.010059 Lisateave DAOBASE (BEE) hinna kohta

DAOBASE (BEE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DAOBASE (BEE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BEE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BEE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BEE tokeni tokenoomikat, avastage BEE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BEE Kas olete huvitatud DAOBASE (BEE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BEE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BEE MEXC-ist osta!

DAOBASE (BEE) hinna ajalugu BEE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BEE hinna ajalugu kohe!

BEE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BEE võiks suunduda? Meie BEE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BEE tokeni hinna ennustust kohe!

