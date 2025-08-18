Mis on DAOBASE (BEE)

DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place.

DAOBASE (BEE) tokenoomika

DAOBASE (BEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DAOBASE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DAOBASE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DAOBASE kohta Kui palju on DAOBASE (BEE) tänapäeval väärt? Reaalajas BEE hind USD on 0.01053 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BEE/USD hind? $ 0.01053 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BEE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DAOBASE turukapitalisatsioon? BEE turukapitalisatsioon on $ 1.32M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BEE ringlev varu? BEE ringlev varu on 125.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEE (ATH) hind? BEE saavutab ATH hinna summas 0.06429503090179263 USD . Mis oli kõigi aegade BEE madalaim (ATL) hind? BEE nägi ATL hinda summas 0.008385260612617898 USD . Milline on BEE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BEE kauplemismaht on $ 51.55K USD . Kas BEE sel aastal kõrgemale ka suundub? BEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEE hinna ennustust

