DAOBASE hind(BEE)

1 BEE/USD reaalajas hind:

$0.01053
$0.01053$0.01053
+4.38%1D
USD
DAOBASE (BEE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:27:17 (UTC+8)

DAOBASE (BEE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.010003
$ 0.010003$ 0.010003
24 h madal
$ 0.011448
$ 0.011448$ 0.011448
24 h kõrge

$ 0.010003
$ 0.010003$ 0.010003

$ 0.011448
$ 0.011448$ 0.011448

$ 0.06429503090179263
$ 0.06429503090179263$ 0.06429503090179263

$ 0.008385260612617898
$ 0.008385260612617898$ 0.008385260612617898

+2.06%

+4.38%

-5.32%

-5.32%

DAOBASE (BEE) reaalajas hind on $ 0.01053. Viimase 24 tunni jooksul BEE kaubeldud madalaim $ 0.010003 ja kõrgeim $ 0.011448 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06429503090179263 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008385260612617898.

Lüliajalise tootluse osas on BEE muutunud +2.06% viimase tunni jooksul, +4.38% 24 tunni vältel -5.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DAOBASE (BEE) – turuteave

No.2008

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 51.55K
$ 51.55K$ 51.55K

$ 10.53M
$ 10.53M$ 10.53M

125.00M
125.00M 125.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

12.50%

BSC

DAOBASE praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32M $ 51.55K 24 tunnise kauplemismahuga. BEE ringlev varu on 125.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.53M.

DAOBASE (BEE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DAOBASE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00044186+4.38%
30 päeva$ -0.00179-14.53%
60 päeva$ -0.00686-39.45%
90 päeva$ +0.00553+110.60%
DAOBASE Hinnamuutus täna

Täna registreeris BEE muutuse $ +0.00044186 (+4.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DAOBASE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00179 (-14.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DAOBASE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BEE $ -0.00686 (-39.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DAOBASE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00553 (+110.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DAOBASE (BEE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DAOBASE hinnaajaloo lehte.

Mis on DAOBASE (BEE)

DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place.

DAOBASE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DAOBASE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BEE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DAOBASE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DAOBASE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DAOBASE hinna ennustus (USD)

Kui palju on DAOBASE (BEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DAOBASE (BEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DAOBASE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DAOBASE hinna ennustust kohe!

DAOBASE (BEE) tokenoomika

DAOBASE (BEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DAOBASE (BEE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DAOBASE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DAOBASE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BEE kohalike valuutade suhtes

1 DAOBASE(BEE)/VND
277.09695
1 DAOBASE(BEE)/AUD
A$0.0160056
1 DAOBASE(BEE)/GBP
0.0076869
1 DAOBASE(BEE)/EUR
0.0089505
1 DAOBASE(BEE)/USD
$0.01053
1 DAOBASE(BEE)/MYR
RM0.0443313
1 DAOBASE(BEE)/TRY
0.4295187
1 DAOBASE(BEE)/JPY
¥1.54791
1 DAOBASE(BEE)/ARS
ARS$13.6575153
1 DAOBASE(BEE)/RUB
0.8399781
1 DAOBASE(BEE)/INR
0.9214803
1 DAOBASE(BEE)/IDR
Rp169.8386859
1 DAOBASE(BEE)/KRW
14.6249064
1 DAOBASE(BEE)/PHP
0.5954715
1 DAOBASE(BEE)/EGP
￡E.0.5084937
1 DAOBASE(BEE)/BRL
R$0.056862
1 DAOBASE(BEE)/CAD
C$0.0145314
1 DAOBASE(BEE)/BDT
1.2787632
1 DAOBASE(BEE)/NGN
16.1502822
1 DAOBASE(BEE)/UAH
0.4339413
1 DAOBASE(BEE)/VES
Bs1.42155
1 DAOBASE(BEE)/CLP
$10.15092
1 DAOBASE(BEE)/PKR
Rs2.9829384
1 DAOBASE(BEE)/KZT
5.7010473
1 DAOBASE(BEE)/THB
฿0.3412773
1 DAOBASE(BEE)/TWD
NT$0.3162159
1 DAOBASE(BEE)/AED
د.إ0.0386451
1 DAOBASE(BEE)/CHF
Fr0.008424
1 DAOBASE(BEE)/HKD
HK$0.0823446
1 DAOBASE(BEE)/AMD
֏4.0251978
1 DAOBASE(BEE)/MAD
.د.م0.0946647
1 DAOBASE(BEE)/MXN
$0.1972269
1 DAOBASE(BEE)/PLN
0.0383292
1 DAOBASE(BEE)/RON
лв0.0454896
1 DAOBASE(BEE)/SEK
kr0.1004562
1 DAOBASE(BEE)/BGN
лв0.0175851
1 DAOBASE(BEE)/HUF
Ft3.5586135
1 DAOBASE(BEE)/CZK
0.2204982
1 DAOBASE(BEE)/KWD
د.ك0.00321165
1 DAOBASE(BEE)/ILS
0.0354861
1 DAOBASE(BEE)/NOK
kr0.1070901
1 DAOBASE(BEE)/NZD
$0.0176904

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DAOBASE kohta

Kui palju on DAOBASE (BEE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BEE hind USD on 0.01053 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BEE/USD hind?
Praegune hind BEE/USD on $ 0.01053. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DAOBASE turukapitalisatsioon?
BEE turukapitalisatsioon on $ 1.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BEE ringlev varu?
BEE ringlev varu on 125.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEE (ATH) hind?
BEE saavutab ATH hinna summas 0.06429503090179263 USD.
Mis oli kõigi aegade BEE madalaim (ATL) hind?
BEE nägi ATL hinda summas 0.008385260612617898 USD.
Milline on BEE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BEE kauplemismaht on $ 51.55K USD.
Kas BEE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEE hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:27:17 (UTC+8)

DAOBASE (BEE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

