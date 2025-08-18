DAOBASE (BEE) reaalajas hind on $ 0.01053. Viimase 24 tunni jooksul BEE kaubeldud madalaim $ 0.010003 ja kõrgeim $ 0.011448 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06429503090179263 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008385260612617898.
Lüliajalise tootluse osas on BEE muutunud +2.06% viimase tunni jooksul, +4.38% 24 tunni vältel -5.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DAOBASE (BEE) – turuteave
No.2008
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
$ 51.55K
$ 51.55K$ 51.55K
$ 10.53M
$ 10.53M$ 10.53M
125.00M
125.00M 125.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
12.50%
BSC
DAOBASE praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32M$ 51.55K 24 tunnise kauplemismahuga. BEE ringlev varu on 125.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.53M.
DAOBASE (BEE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DAOBASE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00044186
+4.38%
30 päeva
$ -0.00179
-14.53%
60 päeva
$ -0.00686
-39.45%
90 päeva
$ +0.00553
+110.60%
DAOBASE Hinnamuutus täna
Täna registreeris BEE muutuse $ +0.00044186 (+4.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DAOBASE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00179 (-14.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DAOBASE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BEE $ -0.00686 (-39.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DAOBASE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00553 (+110.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DAOBASE (BEE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place.
DAOBASE hinna ennustus (USD)
Kui palju on DAOBASE (BEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DAOBASE (BEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DAOBASE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DAOBASE (BEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
