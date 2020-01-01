USELESS COIN (USELESS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi USELESS COIN (USELESS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

USELESS COIN (USELESS) teave $USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture. Ametlik veebisait: https://theuselesscoin.com/ Valge raamat: https://theuselesscoin.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk Ostke USELESS kohe!

USELESS COIN (USELESS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage USELESS COIN (USELESS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 274.99M Koguvaru: $ 999.10M Ringlev varu: $ 999.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 275.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.441 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06682009818882667 Praegune hind: $ 0.275237 Lisateave USELESS COIN (USELESS) hinna kohta

USELESS COIN (USELESS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud USELESS COIN (USELESS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USELESS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USELESS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USELESS tokeni tokenoomikat, avastage USELESS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust USELESS Kas olete huvitatud USELESS COIN (USELESS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid USELESS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas USELESS MEXC-ist osta!

USELESS COIN (USELESS) hinna ajalugu USELESS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage USELESS hinna ajalugu kohe!

USELESS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USELESS võiks suunduda? Meie USELESS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USELESS tokeni hinna ennustust kohe!

