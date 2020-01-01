SAGA (SAGA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SAGA (SAGA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SAGA (SAGA) teave Saga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability. Ametlik veebisait: https://www.saga.xyz/ Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/saga Ostke SAGA kohe!

SAGA (SAGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SAGA (SAGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.69M $ 69.69M $ 69.69M Koguvaru: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Ringlev varu: $ 282.61M $ 282.61M $ 282.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 264.91M $ 264.91M $ 264.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.321 $ 5.321 $ 5.321 Kõigi aegade madalaim: $ 0.18392457971073342 $ 0.18392457971073342 $ 0.18392457971073342 Praegune hind: $ 0.2466 $ 0.2466 $ 0.2466 Lisateave SAGA (SAGA) hinna kohta

SAGA (SAGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SAGA (SAGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAGA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAGA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAGA tokeni tokenoomikat, avastage SAGA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SAGA Kas olete huvitatud SAGA (SAGA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SAGA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SAGA MEXC-ist osta!

SAGA (SAGA) hinna ajalugu SAGA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SAGA hinna ajalugu kohe!

SAGA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAGA võiks suunduda? Meie SAGA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAGA tokeni hinna ennustust kohe!

